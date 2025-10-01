Localizaron un Feto en los Baños de una Universidad Privada de Puebla

La mañana de este 1 de octubre se localizó un feto al interior de los baños de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) en la ciudad de Puebla.

La institución católica confirmó que una colaboradora del área de limpieza localizó los restos humanos de un bebé que aún se encontraba en gestación.

El producto se encontraba al interior de los sanitarios del Campus Central de la Universidad ubicado en la calle 21 Sur en el Barrio de Santiago.

Los baños de la institución educativa fueron acordonados por la policía. Foto: X @Eiderygf

Abandonan un feto al interior de baños de UPAEP Puebla; Autoridades investigan

De acuerdo al comunicado emitido, debido al hallazgo se activaron los protocolos institucionales correspondientes y se dio aviso a las autoridades para que se realizaran las diligencias competentes.

Además, la persona de limpieza quien hizo el descubrimiento recibió acompañamiento y posteriormente fue entrevistada por los oficiales.

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) mencionó que seguirá colaborando con las autoridades en todo aquello que sea requerido.

UPAEP Ofrece acompañamiento tras hallazgo de feto en su Campus Central de Puebla

Hasta el momento se desconoce quién habría abandonado el feto al interior de los baños y las circunstancias del hecho, sin embargo, la institución educativa lamentó el suceso.

Debido al hallazgo, la universidad mencionó instancias a las cuales pueden acudir sus estudiantes:

Atención Espiritual (Pastoral)

Psicológica (Pase)

Médica (Salud Universitaria)

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Puebla y la Secretaría de Educación Pública no se ha pronunciado al respecto al caso, sin embargo, se espera más información en el transcurso de las horas.

