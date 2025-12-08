Detienen a César "N", Exgobernador de Chihuahua por Recursos de Procedencia Ilícita

La Fiscalía General de la República informó que este día fue detenido en el estado de Chihuahua César "N", exgobernador de ese estado por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, esto en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez.

César "N", había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en el estado de Chihuahua, cuyo proceso está siendo tramitado por la Fiscalía local

La FGR indicó que el 4 de octubre de 2024, se tramitó ante el Gobierno de Estados Unidos la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, misma que fue concedida el 4 de diciembre de 2025.

VIDEO: FGR Confirma Detención de César Duarte, Exgobernador de Chihuahua, ¿De Qué lo Acusan?

¿Cuáles son los delitos por los que se le investiga al exgobernador de Chihuahua?

La FGR señala que es por su probable intervención como servidor público en Chihuahua.

En un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.

En tanto, la fiscal Ernestina Godoy publicó en su cuenta la detención del exgobernador.

¿Quién es César "N", exgobernador de Chihuahua?

César "N", fue detenido el 8 de julio de 2020 en Florida, Estados Unidos, acusado de haber desviado fondos públicos para financiar campañas del PRI. Después fue extraditado a México en 2023.

En 2018, el Gobierno de México liberó una orden de detención y pidió a la Interpol que emitiera una ficha roja, lo que llevó a su detención en 2020.

Sin embargo, en 2024, quedó en libertad condicional luego de que una juez cambiara las medidas cautelares. Por lo que desde ese momento, estaba en arraigo domiciliario por los presuntos delitos de peculado y asociación delictiva, ambos con penalidad agravada.

Portaba brazalete electrónico para se localizado, no tenía pasaporte, no podía salir de Chihuahua y tenía prohibido acercarse a testigos sobre su caso.

El exgobernador fue acusado en Estados Unidos por el Gobierno de Chihuahua, del entonces gobernador Javier Corral, de haber adquirido 50 propiedades en aquél país con dinero público que ascendía a 25 millones de dólares. Pero en junio de este año, un juez en Texas, desestimó los cargos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en contra de César Duarte.

