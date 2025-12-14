Atacan a Presidente del PRI en Escárcega, José Hernández Cruz, y a su Esposa en Su Casa

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Escárcega, Campeche, José Hernández Cruz, dio a conocer que él y su esposa, la regidora del Ayuntamiento en la misma localidad, Yurina Huchín, fueron víctimas de un intento de ataque en su casa, luego de actos de intimidación sucedidos en semanas anteriores.

A través de sus redes sociales, el líder municipal del tricolor aseguró que acudió a la Fiscalía del Estado para presentar el acta de hechos, en los que, según reportaron, intentaron prender fuego a materiales de trabajo en su casa.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, expresó su solidaridad con Hernández y Huchín. En un mensaje publicado en X exigió a las autoridades del estado actuar con firmeza y rapidez.

El ataque a su domicilio no se puede tolerar: un intento de intimidación cobarde que debe ser investigado a fondo.

Moreno, así como el líder municipal, apuntaron que no es la primera vez que los hostigan, pues, ya habían sido seguidos por vehículos durante sus recorridos.

Estaremos muy pendientes de que se atienda, se les brinde protección y se haga justicia. ¡No van a callar al priismo, no nos va a intimidar!

Por su parte, el líder local priista agradeció las muestras de apoyo de Moreno y del líder estatal, Ricardo Medina Farfán.

Siempre me he conducido de manera respetuosa en todos los ámbitos. Y Dios mediante, seguiremos adelante. Agradezco el apoyo de Mi Presidente Nacional y Estatal.

