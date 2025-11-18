Matan a Karina Díaz Hernández, Regidora del Ayuntamiento de Palizada, Campeche

Karina Díaz Hernández, regidora de Palizada, Campeche, fue asesinada a balazos en el municipio la tarde de este 17 de noviembre, confirmaron autoridades estatales.

Layda Sansores, gobernadora morenista de la entidad, lamentó el crimen perpetrado contra la funcionaria y dijo que las indagatorias del caso se encuentran en desarrollo. La mandataria estatal envió su pésame a familiares.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Karina. Su vida, su sensibilidad y su compromiso dejaron huella en quienes la conocimos y compartimos con ella la lucha y la defensa de sus ideales.

"La cobardía de este crimen nos lastima y nos indigna a todos. Honraremos su memoria con verdad y justicia. Las investigaciones ya están en curso y se realizan con seriedad y rigor. A su familia y amigos, mi abrazo fraterno, mi cariño y toda mi solidaridad", posteó en sus redes oficiales.

Previamente, la Fiscalía General del Estado de Campeche informó del ataque con un arma de fuego que provocó el deceso de Díaz Hernández, ex candidata morenista a la presidencia de Palizada.

"Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos al municipio de Palizada acudieron al llamado Hospital General, donde se reportó el ingreso de una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego", explicó en un comunicado.

Sin revelar el nombre de la víctima, el documento precisó que durante las primeras diligencias, se confirmó que la víctima falleció mientras recibía atención médica.

La dependencia local detalló que ha iniciado los trabajos correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables.

Lamentan el asesinato y urgen dar con los culpables

Tras la notificación del deceso, distintas cuentas de autoridades en la red social X lamentaron la muerte de la regidora y expresaron su indignación sobre su asesinato.

"Mi más sentido pésame y mi gran indignación. Solidaridad con usted, querida senadora @MartinaKantun, y con los familiares y amistades de la compañera Karina Díaz Hernández. Es inminente que se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables", urgió la presidenta del Senado mexicano, Laura Itzel Castillo.

"Hoy nos toca despedir a una mujer valiosa, cuya luz y valentía marcaron a quienes tuvimos la fortuna de coincidir con ella", publicó por su parte Liz Hernández, secretaria del gobierno de Campeche, quien dijo que el sábado 15 de noviembre había saludado a la regidora y se tomaron una foto que compartió en Facebook.

La muerte de Díaz Hernández se suma a la ola de violencia contra las autoridades locales en México, un problema que ha encendido los focos rojos del Gobierno federal y sus agencias de seguridad, luego del asesinato del alcalde en Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y de otros diez presidentes municipales en los últimos doce meses en varios estados del país.

