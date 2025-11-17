EUA crea Grupo Operativo en Texas: "Estamos Dedicados a Desmantelar a los Cárteles"

El Gobierno de Estados Unidos anunció la creación de un nuevo "grupo operativo" de Seguridad Nacional en el sur de Texas. De acuerdo con Alex Doran, agente especial del FBI en San Antonio.

Estamos dedicados a desmantelar los carteles y las redes criminales responsables de la violencia, la trata de personas y el contrabando de drogas, con el objetivo final de proteger la seguridad de las comunidades a las que servimos

Un comunicado del Buró Federal de Investigaciones indicó que dicho "grupo operativo" estará integrado por el FBI y el área de investigación del Departamento de Seguridad Nacional.

Su objetivo será "combatir el crimen transnacional", incluyendo carteles de drogas y pandillas, tanto dentro del país como "por fuera de las fronteras".

Este grupo se crea después de que el domingo 16 de noviembre, se llevó a cabo un operativo en el que se detuvieron a 140 personas de Venezuela, Honduras, México y otros "países latinoamericanos".

El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que habrá más operativos de este tipo.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas se unió a funcionarios federales y locales para allanar una operación de trata de personas y explotación sexual de la TDA en San Antonio. Se detuvo a unos 200 inmigrantes ilegales. Habrá más de esto

