José Antonio Kast de Extrema Derecha, El Nuevo Presidente Electo de Chile

El candidato de extrema derecha José Antonio Kast se convirtió este domingo en el nuevo presidente de Chile tras vencer con claridad a Jeannette Jara, aspirante de la coalición oficialista de centroizquierda y militante del Partido Comunista. Kast, fundador y abanderado del Partido Republicano, lograba una ventaja cercana a los 20 puntos porcentuales con casi el 60% de los votos escrutados, según datos oficiales.

Con un 57.44% de las mesas contabilizadas, Kast obtenía el 59.16% de las preferencias frente al 40,84% de Jara, de acuerdo con el Servicio Electoral de Chile. La exministra del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric reconoció su derrota poco más de una hora y media después del cierre de las urnas y felicitó públicamente al presidente electo a través de la red social X.

Analistas destacaron el amplio margen de la victoria. Jorge Selaive, economista jefe de Scotiabank Chile, señaló que una diferencia superior a los 20 puntos porcentuales podría tener un impacto relevante en los activos financieros locales, como el peso chileno, las tasas de interés y la bolsa.