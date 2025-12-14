El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este domingo 14 de diciembre 2025 que, hasta el momento, no hay vínculos entre el diputado Pedro Haces y Edgar "N", "El Limones", integrante de Los Cabrera.

Durante conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el funcionario afirmó que las diligencias siguen.

La investigación inició por denuncias específicas con extorsión, que no están vinculadas con ningún sindicato. Es una extorsión directa, desde cobrarle a empresarios, agricultores, por pozos de agua, hay varios delitos que se están investigando, pero no están relacionados como tal con algún sindicato o con algún grupo político.

Nota en desarrollo

