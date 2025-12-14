¿Quién es José Antonio Kast? Ideología y Partido del Ganador de las Elecciones en Chile 2025

José Antonio Kast, líder del ultraderechista Partido Republicano y exdiputado ultracatólico de 59 años, ganó las elecciones presidenciales de Chile con el 58,61% de los votos frente al 41,39% de Jeannette Jara, según datos preliminares del Servicio Electoral (Servel) con el 83,4% de los votos escrutados.

Ideología y perfil político

Kast es el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia. El presidente electo hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988, marcando una diferencia con el único derechista que había gobernado desde el retorno a la democracia: Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), quien votó en contra de la permanencia del dictador.

Padre de nueve hijos y ferviente católico, Kast fundó el Partido Republicano y mantiene vínculos con otros líderes ultra de la región. Este es su tercer intento por llegar a La Moneda, después de haber perdido por amplio margen en 2021 frente a Gabriel Boric, quien le entregará la banda presidencial el 11 de marzo de 2026.

La campaña electoral giró casi de manera monotemática en torno al aumento de la delincuencia y la migración irregular. En este contexto, Kast prometió la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito y la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

Estas propuestas se presentaron pese a que Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, con una tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes.

Resultados electorales

Kast ganó en las 16 regiones del país, incluidos tradicionales bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, además de arrasar en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur. Su victoria representa la segunda más amplia desde el retorno a la democracia, después del triunfo de Michelle Bachelet sobre Evelyn Matthei en 2013.

"Hace unos minutos recibimos la llamada de Jara", declaró Arturo Squella, mano derecha de Kast y presidente del Partido Republicano.

Squella agregó:

Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado, muy responsable de este tremendo sacrificio de hacernos cargo de las crisis por las que atraviesa Chile

Escenario legislativo

El presidente electo deberá enfrentar un Legislativo sin fuerzas mayoritarias. El bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados de la mayoría en el Congreso (76 de 155) y empatado con la izquierda en el Senado.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha en Chile, y ningún presidente ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

Con información de EFE.

