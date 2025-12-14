Sheinbaum Felicita a José Antonio Kast por su Elección como Presidente de Chile

La Presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a José Antonio Kast por su reciente elección como presidente de la República de Chile.

La mandataria mexicana felicitó al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática y reiteró su compromiso de continuar fomentando el diálogo y la cooperación en diversos ámbitos de interés mutuo.

"Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile. Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región", escribió la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile.



Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 15, 2025

José Antonio Kast se Convierte en Nuevo Presidente de Chile

El candidato de extrema derecha José Antonio Kast se convirtió este domingo en el nuevo presidente de Chile tras vencer con claridad a Jeannette Jara, aspirante de la coalición oficialista de centroizquierda y militante del Partido Comunista. Kast, fundador y abanderado del Partido Republicano, lograba una ventaja cercana a los 20 puntos porcentuales con casi el 60% de los votos escrutados, según datos oficiales.

¿Quién es José Antonio Kast?

Kast es el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia. El presidente electo hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988, marcando una diferencia con el único derechista que había gobernado desde el retorno a la democracia: Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), quien votó en contra de la permanencia del dictador.

Chile Celebró Segunda Vuelta Presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Padre de nueve hijos y ferviente católico, Kast fundó el Partido Republicano y mantiene vínculos con otros líderes ultra de la región. Este es su tercer intento por llegar a La Moneda, después de haber perdido por amplio margen en 2021 frente a Gabriel Boric, quien le entregará la banda presidencial el 11 de marzo de 2026.

Historias recomendadas:

Vinculan a Proceso César "N", Exgobernador de Chihuahua, durante Audiencia en el Altiplano

¿Quién es José Antonio Kast? Ideología y Partido del Ganador de las Elecciones en Chile 2025