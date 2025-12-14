¡Toluca es Bicampeón de la Liga MX! Los Diablos Ganan en Agónica Tanda de Penales

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ha terminado y por fin conocemos al nuevo campeón del futbol mexicano. Este domingo 14 de diciembre se disputó la gran final del certamen con el partido de Toluca vs Tigres en el Estadio Nemesio Diez, el cual finalizó con marcador global de 2-2 tras los 90 minutos, por lo que el juego se tuvo que ir a tiempos extra.

En esa instancia nadie se hizo daño y todo se tuvo que definir en la tanda de penales, en donde finalmente fue Toluca quien logró coronarse como el monarca de la Primera División. Los penales fueron realmente emocionantes, pues cada equipo realizó doce disparos y Toluca tuvo dos oportunidades de coronarse, pero falló. Aún así, luego de que Ángel Correa errara su remate, apareció Alexis Vega para coronar a su equipo como bicampeón del futbol mexicano.

La tanda de penales terminó 9-8 en favor de Toluca.

Toluca es bicampeón de la Liga MX

Toluca ha conquistado, por segundo torneo consecutivo, el título de la Liga MX. El equipo dirigido por Antonio 'Turco' Mohamed se impuso en la gran final del Apertura 2025 a los Tigres y, de esa manera, se consagra como bicampeón del futbol mexicano, pues también ganó el Clausura 2025. Gracias a este nuevo campeonato, los Diablos se convierten en el segundo equipo más ganador en la historia de la Primera División con un total de 12 títulos (iguala a Chivas).

Únicamente el Club América tiene más campeonatos que Toluca, pues las Águilas ostentan 16 trofeos en sus vitrinas.

