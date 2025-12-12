Secretario del Deporte de Canadá Viajará a México para Sostener Reuniones Rumbo al Mundial 2026

Adam van Koeverden, Secretario del Deporte de Canadá y representante de su país en la organización de la Copa del Mundo, viajará a México la próxima semana para sostener reuniones de colaboración rumbo al Mundial 2026.

El gobierno canadiense informó que Van Koeverden estará en México del 14 al 17 de diciembre. De hecho, el próximo lunes dará un discurso en la Embajada de Canadá en México.

Durante la visita, Adam van Koeverden participará en una serie de reuniones con socios organizadores de la Copa del Mundo y representantes gubernamentales en México, incluida su homóloga Gabriela Cuevas, representante del gobierno federal mexicano para la Copa del Mundo.

En dichas reuniones se discutirán los preparativos para el torneo, incluida la coordinación de seguridad, movilidad de los fanáticos y áreas de cooperación.

México, Canadá y Estados Unidos organizan el Mundial 2026 de manera conjunta

Hay que recordar que, por primera vez en la historia, el Mundial se realizará en tres sedes alternas: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración será el 11 de junio.

De igual manera, será la primera vez que participarán 48 selecciones, por lo que se ampliará el calendario y la Copa del Mundo durará cinco semanas en lugar de cuatro. Por tanto, el equipo que quiera ser campeón deberá jugar 8 partidos, en lugar de los 7 de las ediciones recientes. El certamen iniciará el 11 de junio y culminará el 19 de julio del 2026.

México será sede de al menos 11 partidos del Mundial 2026, distribuidos entre tres ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

