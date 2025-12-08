Mundial 2026 Tendrá Tres Ceremonias de Inauguración, Una de Clausura y Show de Medio Tiempo

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció nuevas medidas para el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos. Entre las principales novedades se encuentran pausas obligatorias de hidratación y múltiples ceremonias inaugurales.

Según informó la FIFA, los jugadores tendrán pausas de tres minutos a mitad de cada periodo en todos los encuentros del torneo. El máximo organismo del fútbol mundial indicó que en un procedimiento simplificado, los árbitros pausarán el juego después de 22 minutos de cada tiempo para que los jugadores puedan beber.

Video: Las Curiosidades del Mundial 2026: De Encuentros Inaugurales a Partidos Inéditos.

Estas pausas de hidratación no dependerán del clima ni de la temperatura, según precisó la FIFA. Los árbitros las ordenarán en todos los partidos, con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones para todos los equipos.

Esto declaró Manolo Zubiria, director del torneo:

Independientemente del estadio, de si tiene techo o no, y de la temperatura, habrá una pausa para beber agua de tres minutos en todos los partidos. Durará exactamente tres minutos en ambos tiempos, desde el momento en que el árbitro pita

Zubiria añadió que si el partido tiene que ser interrumpido en el minuto 20 o 21 por una lesión, se hablará con el árbitro para coordinar la pausa de hidratación.

En cuanto al formato del torneo, la FIFA planea realizar tres ceremonias inaugurales. La primera se llevará a cabo el jueves 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México, antes del encuentro entre la selección local y Sudáfrica, que marcará el inicio del Mundial.

El viernes 12 de junio de 2026 se realizarán las otras dos ceremonias inaugurales. Una tendrá lugar en Toronto antes del partido Canadá contra Bosnia, Italia, Irlanda del Norte o Gales. La otra se efectuará en Los Ángeles antes del choque entre Estados Unidos y Paraguay.

Para la final, programada para el domingo 19 de julio de 2026 en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, la FIFA está planificando un espectáculo durante el descanso. Esta sería la primera vez en la historia del Mundial que se realiza un espectáculo de medio tiempo. También se llevará a cabo la ceremonia de clausura tradicional.

Con información de EFE.

Historias recomendadas:

CT