Patrick Mahomes se Pierde el Resto de la Temporada en la NFL, ¿Qué le Pasó?

Pésimas noticias para los Kansas City Chiefs, pues este domingo 14 de diciembre se ha confirmado que su estrella y mariscal de campo, Patrick Mahomes, se perderá lo que resta de la temporada. Esta noticia se suma a la reciente eliminación del equipo en la contienda por un puesto en la postemporada, pues luego de la derrota que sufrieron ante los LA Chargers, el equipo se quedó sin posibilidades de entrar a los Playoffs.

Kansas City no estará en la postemporada de la NFL por primera vez desde 2014, pero esa pareciera no ser la peor de las noticias de la Semana 15. Y es que durante el partido de este domingo, Patrick Mahomes sufrió una lesión derivada de un derribo por parte de un jugador rival, en el que se pudo apreciar que la rodilla izquierda fue la zona afectada. El golpe impidió que siguiera jugando y, horas después del incidente, se ha revelado la gravedad de la lesión.

¿Qué le pasó a Patrick Mahomes?

A través de un comunicado oficial, los Chiefs dieron a conocer que la resonancia magnética que se le realizó al quarterback, confirmó que "Patrick Mahomes, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido de hoy". Además, la franquicia informó que "Patrick y el club están explorando opciones quirúrgicas", por lo que de manera oficial, Mahomes es baja para lo que resta de la campaña.

Esta será la primera vez en su carrera que el tres veces ganador del Super Bowl, no estará presente en la postemporada de la NFL.

