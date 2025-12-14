Jefes de Kansas City Eliminados; Primera Vez que Mahomes No Jugará Postemporada en la NFL

La temporada 2025 no ha sido nada favorable para los Jefes de Kansas City. La franquicia que estableció la última gran dinastía en la historia reciente de la NFL, oficialmente ha quedado eliminada de toda posibilidad de entrar a la postemporada, esto luego de perder su partido de la Semana 15 ante los Cargadores de Los Ángeles. El partido terminó 13-16 en favor del conjunto californiano, resultado que deja a los Chiefs sin chances matemáticas de jugar los Playoffs por primera vez en más de diez años, pues la última vez que no clasificaron fue en el año 2014.

Kansas City, equipo que llegó y perdió el Super Bowl de la temporada anterior, ahora ni siquiera podrá jugar más allá de la Semana 18. En lo que va de la campaña, el equipo que dirige Andy Reid tiene marca de seis victorias y ocho derrotas, ocupando el tercer lugar en el Oeste de la Conferencia Americana. Además, sumaron su tercer descalabro consecutivo y no ganan desde la Semana 12.

Patrick Mahomes se perderá los Playoffs por primera vez en su carrera

Con la derrota a manos de los Chargers, el mariscal de campo de Kansas City, Patrick Mahomes, se perderá la postemporada de la NFL por primera vez en su carrera. Mahomes, de 30 años de edad, ha ganado tres anillos de Super Bowl con los Chiefs. Desde su llegada a la liga en 2017, el quarterback llevó a su equipo a conquistar la Conferencia Americana las últimas tres temporadas.

Por si fuera poco, Mahomes salió lesionado del partido de este domingo 14 de diciembre. El jugador que ha sido nombrado dos veces MVP (Jugador Más Valioso, por sus siglas en inglés) de la NFL, sufrió una lesión en su rodilla izquierda tras ser derribado por un adversario y no pudo continuar jugando. De momento se desconoce la gravedad de la lesión.

Equipos que ya están eliminados en la temporada 2025 de la NFL

Estos son los equipos que, a falta de tres semanas por jugarse, ya no tienen posibilidades de entrar a los Playoffs de la NFL:

Kansas City Chiefs

Cincinnati Bengals

New York Jets

Cleveland Browns

Tennessee Titans

Las Vegas Raiders

Minnesota Vikings

Atlanta Falcons

Washington Commanders

New Orleans Saints

Arizona Cardinals

New York Giants

