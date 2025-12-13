Pumas Estaría Cerca de Concretar su Primer Fichaje para el Clausura 2026

Pumas ya comienza a perfilar su planificación para el Clausura 2026, luego de un semestre que dejó más dudas que certezas. Con la eliminación temprana y la falta de gol como uno de los principales problemas, en el entorno universitario se habla de que la directiva estaría muy cerca de cerrar a su primer refuerzo, enfocado específicamente en el ataque.

El cuerpo técnico encabezado por Efraín Juárez tendría claro que una de las zonas a reforzar con urgencia es la delantera. Las constantes lesiones y la falta de continuidad en esa posición habrían condicionado el rendimiento del equipo, obligando a modificar esquemas y apostar por soluciones emergentes durante el torneo.

En ese contexto, distintos reportes señalan que Pumas habría avanzado en negociaciones por un centro delantero extranjero, con experiencia internacional y recorrido en competencias de alto nivel. El posible fichaje representaría el primer paso en la reestructuración del plantel para el siguiente certamen.

Las versiones indican que el atacante en cuestión actualmente milita en un club sudamericano de primer nivel, con el que estaría disputando competencias internacionales, motivo por el cual su incorporación se daría hasta concluir dichos compromisos. El acuerdo, siempre de manera extraoficial, incluiría un contrato de largo plazo y una inversión cercana a los cinco millones de dólares.

Por ahora, en Ciudad Universitaria se mantiene cautela y no existe confirmación oficial. Sin embargo, el movimiento sería interpretado como una señal clara de que el club busca fortalecer su ofensiva y volver a competir en la parte alta de la Liga MX en el Clausura 2026.

¿Quién sería el atacante que llegaría a Pumas?

De acuerdo con versiones del mercado de fichajes, el futbolista que estaría cerca de llegar a Universidad Nacional sería Juninho Vieira, delantero brasileño de 29 años, recientemente campeón de la Copa Libertadores y actualmente en actividad internacional con el Flamengo.

