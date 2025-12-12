Pelea de Felinos: Pumas y León Se Disputan el Fichaje del Delantero Diber Cambindo

Aún no termina el Torneo Apertura 2025, que está en medio de la gran final, pero ya empezó a calentarse el futbol de estufa. Y es que los equipos que se fueron prematuramente de vacaciones, ya iniciaron trabajos para reforzarse de cara al Torneo Apertura 2026. Y dos de ellos se han enfrascado en una batalla felina: Pumas y León quieren fichar al mismo delantero.

En efecto, el equipo auriazul y los Panzas Verdes pretenden fichar al colombiano Diber Cambindo, artillero que pertenece actualmente al club Necaxa y que se ha revaluado luego de un gris desempeño con la camiseta del Cruz Azul.

De acuerdo con el especialista en fichajes César Luis Merlo, ha empezado la puja por el artillero sudamericano. Y tanto Pumas como León pusieron sobre la mesa una oferta similar, aunque con diferentes condiciones, por Cambindo.

¿Cuánto ofrecieron los Pumas y el León por Diber Cambindo en la Liga MX?

Tanto el equipo de la UNAM como La Fiera ofrecieron dos millones de dólares por el goleador necaxista, que en el torneo que recién terminó con 6 goles (lejos de los 12 que sumaron los campeones de goleo Paulinho, Joao Pedro y "La Hormiga" González.

Sólo que la oferta de ambas instituciones no resultó atractiva para la directiva del Necaxa, así que fueron rechazadas. Como se prevé, se espera que la puja por Cambindo se ponga más interesante conforme pasen los días.

Además el Necaxa está acostumbrado a comprar barato y revender a buen precio. La temporada pasada dejaron ir a José Paradela a Cruz Azul por una cantidad cercana a los 10 millones de dólares, cuando costó alrededor de 3 millones. Mismo caso se repite con Agustín Palavecino, que todo indica que se marchará al equipo celeste a cambio de 8 millones de dólares.

Si bien los Pumas y el León ofrecieron dinero y jugadores a cambio de Diber Cambindo, los Hidrorayos han dejado en claro que sólo les interesa el efectivo: su plan es juntar el mayor dinero posible para reforzar sus líneas en el Torneo Apertura 2026, luego de que se quedaron sin Liguilla y sin entrenador en el Clausura 2025.

