Falta un capítulo para definir al campeón del Torneo Apertura 2025 y la serie está abierta luego del triunfo de Tigres en el juego de ida ante Toluca. Los Diablos Rojos buscarán darle vuelta al marcador global para coronarse en su casa, el Estadio Nemesio Díez.

Los Tigres llegan con una ventaja mínima a la final de vuelta, luego de ganar 1-0 en el duelo de ida que se jugó el jueves pasado en el Estadio Universitario de la UANL. El gol lo anotó el delantero argentino Ángel Correa, pero no parece suficiente para asustar a los Diablos Rojos que entrena “El Turco” Mohamed.

De acuerdo con información de la Liga BBVA, fue la séptima ocasión que los Tigres anotaron el primer gol en una final en la que han participado. Lo que les da esperanzas es que en 5 de las ocasiones anteriores ha levantado el trofeo de campeón.

Sólo una vez le han ganado a los felinos del norte cuando han anotado el primer tanto. Pero qué creen: el entrenador que los superó fue precisamente Antonio “El Turco” Mohamed, quien ahora dirige al Toluca.

En aquella ocasión, Mohamed era el técnico del América y le dio la vuelta al marcador para coronarse en el Torneo Apertura 2014 con global de 3-1, luego del 1-0 a favor de Tigres en la ida. Así que “El Turco” ya conoce la fórmula. ¿Se repetirá la goleada?

Tigres vs Toluca: Fecha y hora del partido de vuelta de la final de la Liga MX

El partido Toluca vs Tigres, correspondiente a la vuelta de la gran final de la Liga MX, se jugará en el Estadio Nemesio Diez, casa de los Diablos Rojos.

La cita pactada para que ruede el esférico es a las 19:00 horas del domingo 14 de diciembre, con César Arturo Ramos como árbitro central.

Si quieres ver el partido gratis, será a través de la señal de Canal 5. Otra opción es TUDN en televisión por cable. Si lo prefieres, también puedes seguir la transmisión online a través de la plataforma de streaming ViX Premium.

Hay que señalar que en la gran final de la Liga MX 2025 ya no pesa la posición en la tabla, así que en caso de empate en el marcador global se jugarán dos tiempos extras de 15 minutos cada uno. Y si aún persiste la igualada, entonces el título se definirá en tanda de penales.

Toluca va por su decimosegundo título de Liga en el futbol mexicano y de conseguirlo serán bicampeones, ya que apenas se coronaron en el Torneo Clausura 2025. Mientras que los Tigres aspiran a levantar su noveno trofeo.

