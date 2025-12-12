Toluca vs Tigres: Historial en el Nemesio Diez y Antecedentes Rumbo a la Final de Vuelta

Luego de que Tigres se llevara la final de ida 1-0 con el gol de Ángel Correa, la serie viajará este domingo al Estadio Nemesio Diez, un escenario que históricamente ha sido complicado para los felinos. Para entender el contexto del duelo decisivo, revisamos cómo han terminado los últimos enfrentamientos en Toluca.

El repaso reciente deja claro que el Nemesio Diez suele pesar, pues los Diablos han sacado varios triunfos importantes frente a los regiomontanos. Uno de los ejemplos más contundentes ocurrió en las semifinales del Clausura 2025, donde Toluca se impuso 3-0 en casa, paso clave para avanzar a la final en aquella campaña.

En temporada regular también han tenido resultados favorables. En el Clausura 2025, Toluca ganó 1-0 en 'La Bombonera', mientras que en otros torneos previos los escarlatas han logrado victorias resaltables, como el 3-2 del Clausura 2023 y el 3-1 del Apertura 2021, siempre respaldados por su afición.

Otros encuentros han sido igual de intensos, como el 3-2 en el Apertura 2020 y el 3-1 en el Clausura 2023, duelos que confirmaron la tendencia: los Diablos suelen hacerse fuertes cuando reciben a Tigres.

En resumen, aunque la ventaja actual es para los auriazules, el historial en el Nemesio Diez inclina la balanza hacia Toluca, lo que promete una final de vuelta llena de tensión, presión y una atmósfera única en uno de los estadios más emblemáticos del país.

Historial reciente en el Nemesio Diez

Toluca 3-4 Tigres – Jornada 3 / AP25

Toluca 3-0 Tigres – Semifinal vuelta / CL25

Toluca 1-0 Tigres – Jornada 5 / CL25

Toluca 2-1 Tigres – Jornada 10 / CL24

Toluca 3-1 Tigres – 4tos de final vuelta / CL23

Toluca 3-2 Tigres – Jornada 13 / CL23

Toluca 3-1 Tigres – Jornada 2 / AP21

Toluca 3-2 Tigres – Jornada 5 / AP20

Toluca 0-1 Tigres – Jornada 4 / CL19

Toluca 1-0 Tigres – Jornada 14 / CL18

