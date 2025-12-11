¿No Alcanzaste Boleto? Este Día se Abre Venta General para Partido México vs Portugal

Si estás leyendo esto es porque no alcanzaste un boleto para la preventa del partido México vs. Portugal. Pero calma, aún hay otra oportunidad con la venta general y así tal vez puedas presenciar el partido en el Estadio Ciudad de México en su reinauguración.

Video relacionado: Georgina Rodríguez, una Madrastra Excepcional; Así Apoya a Cristiano Ronaldo Jr.

Fue tan grande la demanda de la preventa del México vs. Portugal que se agotó en minutos. Y no es para menos, los aficionados quieren ver la Portugal de Cristiano Ronaldo en la Ciudad de México el 28 de marzo del siguiente año, como un gran evento rumbo al Mundial 2026.

Esta es la fecha de la venta general del México vs Portugal

La venta general del México vs. Portugal se tiene programada para el 13 de diciembre de 2025, así lo informó la página Fanki, esto ocurre luego de la preventa exclusiva para tarjetahabientes Banorte, que fue del 10 al 12 de diciembre.

Durante la venta general se pueden usar tarjetas de crédito y débito de los bancos que sean.

¿Dónde se realizará la venta general del México vs Portugal?

La venta general de boleos para el México vs Portugal se efectuará a través de fanki.com.mx y la app Fanki. La boletera ha expresado de sitios apócrifos que intentan usurpar su identidad para realizar fraudes, ante este panorama se pide evitar páginas con nombres similares y pequeñas variaciones como ‘Fanky’.

¿Cuántos boletos pueden comprarse en la venta general?

El límite para comprar boletos en la venta general del México vs Portugal es de hasta cuatro boletos por cliente. Toma en cuenta que el boleto se almacena automáticamente en la sección “Mis Boletos” dentro del perfil del usuario y el código QR se libera dos días antes del partido.

¿Qué pasa si me roban el boleto y solo tengo una captura de pantalla?

Si no tienes el boleto porque te lo robaron o lo perdiste, pero conservas la captura de pantalla del boleto, entonces no podrás acceder al estadio.

Este es el precio de los boletos para el México vs Portugal

Premium A Chairman’s Club: 9 mil pesos

Chairman’s Club: Premium A Locker Club: 8 mil pesos

Club: Premium B Locker Club: 8 mil pesos

Club: 8 mil pesos Sierra Porch: 8 mil pesos

Premium A Corner Club: 6 mil 500 pesos

Palcos Club: 6 mil pesos

Platea 200: 6 mil pesos

Lateral 300A: 5 mil pesos

Norte 100: 3 mil 800 pesos

Sur 100: 3 mil 800 pesos

Lateral 300B: 3 mil 800 pesos

Alto Lateral: 2 mil 500 pesos

Cabecera 300: mil 750 pesos

Preferente 300: mil 500 pesos

Alto Norte: mil 500 pesos

Alto Sur: mil 500 pesos

Alto Lateral UF: 500 pesos

Alto Norte UF: 500 pesos

Alto Sur UF: 500 pesos

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI