¿Cuándo Jugará Cristiano Ronaldo en México? CR7 Tendrá Primer Partido del Nuevo Estadio de CDMX

La Selección Mexicana se prepara para el Mundial 2026 con una serie de interesantes pruebas, entre la que destaca el enfrentamiento contra Portugal en la Fecha FIFA de marzo de 2026 en la que Cristiano Ronaldo podría ser uno de los protagonistas. Así que te decimos cuándo jugará CR7, donde de concretarse su participación tendrá el primer partido del nuevo estadio de CDMX.

Este partido no solo es crucial para el equipo de Javier Aguirre, sino que podría marcar la presencia de una leyenda mundial en el fútbol mexicano.

Así que te decimos todo lo que sabemos sobre la posible participación de Cristiano Ronaldo en un partido en México.

Video: Alberto Lati Elogia a Cristiano Ronaldo Tras Ganar la UEFA Nations League

Noticia relacionada: ¿Qué Canal Transmite Cruz Azul vs Tigres Gratis? Hora y Dónde Ver la Semifinal de Liga MX 2025

¿Cuándo jugará Cristiano Ronaldo en México?

El duelo del 28 de marzo de 2026 entre México y Portugal tiene un especial atractivo: la posible participación de Cristiano Ronaldo. A sus 40 años, el astro portugués está convocado para esta Fecha FIFA y buscará mantenerse en forma para disputar su posible último Mundial en 2026.

Cabe recordar que en el último antecedente de que Cristiano Ronaldo jugara en México fue la Copa Confederaciones 2017, en esa ocasión, CR7 no jugó por el nacimiento de sus hijos.

De concretarse la presencia de CR7 en México, sin duda sería una gran noticia para los fans del futbol en México.

Video: Cristiano Ronaldo se Vuelve a Coronar como el Deportista Mejor Pagado

Noticia relacionada: ¿Quién es Alexandra Malena Saint? La Prometida de Charles Leclerc con Ascendencia Mexicana

¿En dónde y a qué hora jugará Cristiano Ronaldo en México?

La presencia de Cristiano Ronaldo es una gran expectativa para los aficionados mexicanos que podrían ver a uno de los mejores jugadores de la historia en el nuevo estadio de Ciudad de México: el Estadio Banorte (antes estadio Azteca).

El encuentro de México contra Portugal en donde se tiene previsto que Cristiano Ronaldo jugará en México está programado para las 7:00 horas del 28 de marzo de 2026.

La presencia de CR7 en el partido, servirá como la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula, que ha sido remodelado pues será el primer estadio en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) considera esta prueba del México contra Portugal como una antesala ideal para el ambiente mundialista.

Historias relacionadas:

CH