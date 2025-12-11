Estatua a Lionel Messi Desata Revolución en India con Homenaje Jamás Visto

India se prepara para recibir a Lionel Messi con uno de los tributos más grandes que se le ha rendido fuera de Argentina. En la ciudad de Calcuta se levantó una estatua de 21 metros, elaborada en fibra de vidrio, que inmortaliza el instante en que el capitán argentino levantó la Copa del Mundo de 2022, un símbolo que marcará un antes y un después en el fervor futbolístico del país.

El astro del Inter Miami aterrizará el 13 de diciembre para encabezar la ceremonia oficial de presentación, un evento que promete reunir a miles de fanáticos. La obra se ubicará cerca de la estatua dedicada a Diego Maradona, creando un punto emblemático para los seguidores del futbol argentino en territorio asiático.

Este reconocimiento forma parte del “GOAT Tour”, una gira especialmente organizada para Messi que incluirá paradas en Calcuta, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi. En cada ciudad se realizarán actividades que celebrarán su trayectoria, desde espectáculos tecnológicos hasta recreaciones temáticas inspiradas en su vida dentro y fuera de la cancha.

¿Cuál será el momento más importante de Messi en India?

Uno de los momentos más esperados ocurrirá en el Salt Lake Stadium, con capacidad para más de 70 mil personas, donde se realizará la presentación pública del monumento mediante una producción multimedia de gran escala. Además, se prevé la realización de un partido amistoso en formato 7 vs 7 y la participación de figuras cercanas al jugador, como Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

La gira culminará en una reunión protocolaria con el Primer Ministro Narendra Modi, reflejando la magnitud cultural que Messi ha alcanzado alrededor del mundo. Con este homenaje, India reafirma su creciente pasión por el futbol y su admiración por uno de los deportistas más influyentes de la historia.

