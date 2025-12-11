‘Chicharito’ Cierra Ciclo en Chivas: Mensaje de Javier Hernández luego de Despedida

Este jueves, 11 de diciembre de 2025, se dio a conocer que Javier 'Chicharito' Hernández concluye su segunda etapa como jugador de Chivas.

A través de sus redes sociales, 'Chicharito’ publicó un video con un emotivo mensaje de despedida para su afición.

No hay éxito sin caídas, ni crecimiento sin sombra. No busco ser perfecto, busco ser real. Gracias a todos!

'Chicharito' Hernández dijo que a veces “ponemos a alguien o algo o una situación en un pedestal tan alto que dejamos de ver la verdad y empezamos a depositar nuestros sueños en otros. Dejamos de relacionarnos con la persona real y empezamos a relacionarnos con nuestra propia expectativa."

Ahí perdemos la paciencia, la objetividad y la conexión real. Te vuelves exigente, crítico o emocional, porque estás viendo tu sueño romperse y no al otro fallar.

Destacó que se exige ser la mejor versión de uno mismos 24-7, “cuando estamos llenos de hasta aún más errores que la persona que nos idealiza”.

Aseguró que condenar a las personas por sus errores es el verdadero error.

Chivas se despide de 'Chicharito' Hernández

Por su parte, el Club Deportivo Guadalajara confirmó la salida Javier Hernández de las Chivas y aseguró que el vinculo con 'Chicharito' perduradrá para siempre.

El vínculo entre 'Chicharito' y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre.

Con información de N+

