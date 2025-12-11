El Club América dio un paso sin precedentes al anunciar que se integrará como Host City Supporter de la Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, convirtiéndose así en el primer equipo del planeta en respaldar directamente a la FIFA en la preparación del torneo.



La colaboración posiciona al club más popular del país como un socio estratégico en la promoción de la capital mexicana, una de las sedes principales del Mundial. Esta alianza permitirá impulsar la cultura, identidad y oferta turística de la CDMX, que será escenario de cinco encuentros mundialistas, incluidos al menos dos compromisos de la selección mexicana.



Uno de los momentos mas emblemáticos de esta relación será el del 11 de junio de 2026, cuando el Estadio Ciudad de México, vuelva a escribir su nombre en la historia al convertirse en el único estadio del planeta en albergar por tercera vez una inauguración de Copa del Mundo.

Con más de 45 millones de aficionados en Norteamérica, el Club América se suma a este proyecto como una plataforma clave para amplificar el impacto del torneo en la región y acercar la fiesta mundialista a millones de seguidores.

¿Qué destacó la directiva del Club América?

La directiva del club destacó que esta alianza con la Host City CDMX representa un paso simbólico y significativo para el futbol nacional y un modelo que podría marcar un precedente global en futuras ediciones.

