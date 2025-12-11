Se Agotaron Boletos para México vs Portugal: Fanki Da Mensaje para Aficionados

La mañana de hoy, 11 de diciembre de 2025, Fanki compartió que los boletos de preventa para el partido de México contra Portugal, que se llevará a cabo en marzo, ya se agotaron.

A través de las redes sociales oficiales de Fanki compartieron un mensaje: "Estimadísima afición de la Selección Mexicana: ¡La Preventa Banorte se agotó! Gracias por demostrar, una vez más, que su pasión no tiene límites".

Video: Se Cae Página para Acceder a Preventa de Boletos para Partido de Inauguración del Estadio Banorte

Nota relacionada: Profeco Pide a Boletera dar Información a Usuarios tras Problemas en Preventa México vs Portugal.

En menos de dos horas, los boletos de preventa destinados a ciertos tarjetahabientes se agotaron por completo, lo que confirmó que el duelo que traerá a Cristiano Ronaldo a la capital mexicana será uno de los eventos deportivos más esperados de 2026.

¿Cuándo será la venta general de boletos para el partido de México contra Portugal?

La venta general será el próximo 13 de diciembre de 2025.

En breve más información.

FBPT