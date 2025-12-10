Suspenden Venta de Entradas Para el México vs. Portugal: Detectan Tráfico Malicioso

La plataforma de venta de boletos Fanki, encargada del boletaje para el partido de México vs Portugal en el próximo mes de marzo, suspendió temporalmente la preventa para el duelo que marcará la reinauguración del Estadio Banorte, esto luego de detectar actividad anómala en su sistema durante el proceso de apertura.

La empresa informó mediante un comunicado que minutos antes de habilitar la venta identificó un "volumen de tráfico malicioso que comprometía la estabilidad y seguridad" de su plataforma.

Por protocolos de protección establecidos, la compañía tomó "la decisión de detener la operación y deshabilitar temporalmente la página", según indicó en el documento dirigido a la comunidad de aficionados.

La plataforma señaló que el encuentro deportivo es uno de los partidos más esperados del año y reconoció la emoción y expectativa de los aficionados. Sin embargo, la empresa subrayó que su prioridad es garantizar una experiencia segura, justa y estable para todas las personas que deseen adquirir sus boletos.

¿Qué pasará con la venta de boletos para el partido México vs Portugal?

Fanki anunció que restablecerá la plataforma de forma gradual y abrirá la venta por etapas con dos objetivos: proteger la integridad de las transacciones y garantizar que todos tengan la oportunidad de acceder de manera segura.

Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya se pronunció sobre el caso este 10 de diciembre. La dependencia federal instó a la boletera Fankisports a " brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de fútbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces".

Además, la Profeco exhortó a establecer una línea de comunicación con esta instancia para proteger los derechos de las personas consumidoras.

La empresa de venta de boletos indicó que continuará comunicando en sus redes los avances y horarios de reapertura de la plataforma.

