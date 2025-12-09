¿Cuánto Cuestan los Boletos para el México vs Portugal en el Estadio Ciudad de México?
Los precios para ver a la Selección Mexicana y al combinado portugués se dieron a conocer.
La fiebre mundialista se adelantó en México. A partir de este miércoles 10 de diciembre, comenzará la venta anticipada para el esperado duelo entre la Selección Mexicana y Portugal, programado para el 28 de marzo, encuentro que marcará la reinauguración del Estadio Ciudad de México.
La presencia de Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos, ha detonado un enorme interés entre los aficionados, quienes están ansiosos por asegurar su entrada en este regreso histórico del Coloso de Santa Úrsula.
Eso sí, el entusiasmo vino acompañado de sorpresa: los costos son significativamente altos. Mientras las zonas más accesibles rondan los 500 pesos, los espacios de lujo recién estrenados alcanzan los 9 mil pesos.
Hasta ahora no se ha confirmado si existirá venta general, y en caso de que ocurra, se prevé que la disponibilidad sea muy limitada debido a los compromisos comerciales que rodean al combinado nacional.
Precios de boletos para el México vs Portugal
Zonas Altas
- Alto Lateral UF — $500
- Alto Norte — $1,500
- Alto Norte UF — $500
- Alto Sur — $1,500
- Alto Sur UF — $500
- Alto Lateral — $2,500
Sección 300
- Lateral 300B — $5,000
- Cabecera 300 — $1,750
- Preferente 300 — $1,500
- Lateral 300A — $5,000
Zonas 100 / 200
- Lateral 100 — $4,000
- Norte 100 — $3,800
- Sur 100 — $3,800
- Platea 200 — $5,000
Áreas Premium / Palcos
- Sierra Porch — $8,000
- Palcos Club — $6,000
Premium A / Premium B
- Premium A Chairman — $9,000
- Premium A Corner Club — $6,500
- Premium A Locker — $8,000
- Premium B Locker — $8,000
- Premium A Super Seat — $8,000
- Premium B Super Seat — $8,000
- Premium A Tunnel — $8,000
Zonas especiales
- Área para Personas con Discapacidad — $1,750
