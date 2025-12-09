Inicio Deportes ¿Cuánto Cuestan los Boletos para el México vs Portugal en el Estadio Ciudad de México?

¿Cuánto Cuestan los Boletos para el México vs Portugal en el Estadio Ciudad de México?

|

N+

-

Los precios para ver a la Selección Mexicana y al combinado portugués se dieron a conocer.

México recibirá el 28 de marzo al conjunto de Portugal en el Estadio Ciudad de México

México recibirá el 28 de marzo al conjunto de Portugal en el Estadio Ciudad de México. Foto: Getty Images

COMPARTE:

La fiebre mundialista se adelantó en México. A partir de este miércoles 10 de diciembre, comenzará la venta anticipada para el esperado duelo entre la Selección Mexicana y Portugal, programado para el 28 de marzo, encuentro que marcará la reinauguración del Estadio Ciudad de México. 

La presencia de Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos, ha detonado un enorme interés entre los aficionados, quienes están ansiosos por asegurar su entrada en este regreso histórico del Coloso de Santa Úrsula.

Noticia relacionada: Resultados y Actividad de la UEFA Champions League Hoy 9 de Diciembre

Video: Analistas Discuten Sobre Si Es Vital para la Selección Mexicana Jugar en el Azteca

Eso sí, el entusiasmo vino acompañado de sorpresa: los costos son significativamente altos. Mientras las zonas más accesibles rondan los 500 pesos, los espacios de lujo recién estrenados alcanzan los 9 mil pesos.

Hasta ahora no se ha confirmado si existirá venta general, y en caso de que ocurra, se prevé que la disponibilidad sea muy limitada debido a los compromisos comerciales que rodean al combinado nacional.

Precios de boletos para el México vs Portugal 

Zonas Altas

  • Alto Lateral UF — $500
  • Alto Norte — $1,500
  • Alto Norte UF — $500
  • Alto Sur — $1,500
  • Alto Sur UF — $500
  • Alto Lateral — $2,500

Sección 300

  • Lateral 300B — $5,000
  • Cabecera 300 — $1,750
  • Preferente 300 — $1,500
  • Lateral 300A — $5,000

Zonas 100 / 200

  • Lateral 100 — $4,000
  • Norte 100 — $3,800
  • Sur 100 — $3,800
  • Platea 200 — $5,000

Áreas Premium / Palcos

  • Sierra Porch — $8,000
  • Palcos Club — $6,000

Premium A / Premium B

  • Premium A Chairman — $9,000
  • Premium A Corner Club — $6,500
  • Premium A Locker — $8,000
  • Premium B Locker — $8,000
  • Premium A Super Seat — $8,000
  • Premium B Super Seat — $8,000
  • Premium A Tunnel — $8,000

Zonas especiales

  • Área para Personas con Discapacidad — $1,750

Historias destacadas: 

Selección MexicanaCompetencias Deportivas
Inicio Deportes Precios boletos México vs portugal 2026 estadio cdmx cuanto cuestan mapa zonas