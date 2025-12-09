¿Cuánto Cuestan los Boletos para el México vs Portugal en el Estadio Ciudad de México?

La fiebre mundialista se adelantó en México. A partir de este miércoles 10 de diciembre, comenzará la venta anticipada para el esperado duelo entre la Selección Mexicana y Portugal, programado para el 28 de marzo, encuentro que marcará la reinauguración del Estadio Ciudad de México.

La presencia de Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos, ha detonado un enorme interés entre los aficionados, quienes están ansiosos por asegurar su entrada en este regreso histórico del Coloso de Santa Úrsula.

Eso sí, el entusiasmo vino acompañado de sorpresa: los costos son significativamente altos. Mientras las zonas más accesibles rondan los 500 pesos, los espacios de lujo recién estrenados alcanzan los 9 mil pesos.

Hasta ahora no se ha confirmado si existirá venta general, y en caso de que ocurra, se prevé que la disponibilidad sea muy limitada debido a los compromisos comerciales que rodean al combinado nacional.

Precios de boletos para el México vs Portugal

Zonas Altas

Alto Lateral UF — $500

Alto Norte — $1,500

Alto Norte UF — $500

Alto Sur — $1,500

Alto Sur UF — $500

Alto Lateral — $2,500

Sección 300

Lateral 300B — $5,000

Cabecera 300 — $1,750

Preferente 300 — $1,500

Lateral 300A — $5,000

Zonas 100 / 200

Lateral 100 — $4,000

Norte 100 — $3,800

Sur 100 — $3,800

Platea 200 — $5,000

Áreas Premium / Palcos

Sierra Porch — $8,000

Palcos Club — $6,000

Premium A / Premium B

Premium A Chairman — $9,000

Premium A Corner Club — $6,500

Premium A Locker — $8,000

Premium B Locker — $8,000

Premium A Super Seat — $8,000

Premium B Super Seat — $8,000

Premium A Tunnel — $8,000

Zonas especiales

Área para Personas con Discapacidad — $1,750

