FIFA Anuncia Cambio Para Partidos del Mundial 2026 por Salud de los Jugadores

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será una que pasará a la historia por varias razones, pues será la primera edición que se juegue con 48 selecciones y que se dispute en tres países diferentes. La justa mundialista también implementará cambios importantes en el formato de los partidos y la FIFA acaba de anunciar una modificación que está pensada para cuidar la integridad de los futbolistas.

A través de un comunicado, la FIFA dio a conocer que todos los partidos del Mundial 2026 tendrán dos pausas de rehidratación, una en cada mitad del encuentro. Esta nueva determinación se aplicará a todos y cada uno de los encuentros del certamen, en los que el árbitro detendrá el juego en el minuto 22 de cada mitad de los partidos para que los jugadores se rehidraten. Las pausas durarán tres minutos cada una.

FIFA se compromete con el bienestar de los futbolistas

La medida responde, de acuerdo al comunicado del ente que rige el futbol mundial, al " compromiso de la FIFA con el bienestar de los jugadores en la competición". En ese sentido, cabe recordar que anteriormente ya se había implementado esta medida en torneos como el Mundial de Clubes, pero únicamente en partidos cuyas condiciones meteorológicas así lo requirieran. Sin embargo, el director de la División del Torneo (Estados Unidos) de la FIFA, Manolo Zubiria, explicó que "en cada mitad de todos los partidos habrá una pausa de rehidratación de tres minutos, sin tener en cuenta dónde se disputen, las temperaturas o la existencia de una cubierta en el estadio".

"Lógicamente, si se produjera una lesión en el minuto 20 o 21 de cada parte, por la que el juego siga detenido, el árbitro decidirá el momento exacto de las pausas", detalló.

