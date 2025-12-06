¿Hay Boletos para el México vs Sudáfrica del Mundial 2026? Cuánto Cuestan y Dónde Comprar

Ya se dieron a conocer las fechas y horarios de todos los juegos del Mundial 2026, pero mucha gente quiere saber acerca de los boletos para el partido inaugural México vs Sudáfrica, por eso acá te decimos cuánto cuestan aproximadamente y dónde comprar las entradas, para acudir a la inauguración en el Estadio Ciudad de México (CDMX).

Fueron días muy movidos en cuanto a la Copa del Mundo, por eso en una nota ya te dijimos cómo quedaron los grupos para el Mundial 2026, contra quién juega México en el Grupo A y a qué hora será su partido contra Sudáfrica del próximo 11 de junio.

Video: Así Fue la Ceremonia del Sorteo del Mundial 2026, Realizada en Estados Unidos

¿Dónde comprar boletos del México vs Sudáfrica Mundial 2026?

Desde el pasado mes de septiembre 2025 en la página oficial de la FIFA los aficionados de todo el mundo, y preferentemente de México, pueden registrarse al sorteo virtual y esperar a ver si salen seleccionados para poder comprar entradas de alguno de los partidos.

Nota relacionada: ¿Qué Partidos se Jugarán en México del Mundial 2026? Juegos para Guadalajara, Monterrey y CDMX

Hasta el momento ya se realizaron dos fases de venta de boletos. Se espera que la tercera empiece durante los próximos días de diciembre 2025, donde el proceso para poder comprar será el siguiente:

Antes de registrarte al sorteo, debe tener creado un FIFA ID en https://www.fifa.com/es/tickets.

Los participantes deben ser mayores de 18 años y no se requiere hacer ningún pago para registrarse ni para resultar ganador.

y no se requiere hacer ningún pago para registrarse ni para resultar ganador. Tras un proceso de selección aleatoria, los ganadores recibirán una notificación por correo electrónico.

Se les asignará una fecha y hora para adquirir boletos (sujetos a disponibilidad).

El hecho de quedar seleccionado en el sorteo no garantiza la disponibilidad de boletos en el horario asignado.

Video: Javier "Vasco" Aguirre Reacciona a Resultados del Sorteo por Mundial 2026

¿Cuánto cuestan los boletos para el partido México vs Sudáfrica del Mundial 2026?

Cuando empezó la venta de boletos para el Mundial 2026, una entrada para el partido inaugural costaba aproximadamente 30 mil pesos (1,825 dólares).

A la espera de que se anuncie la fecha de inicio de la tercera fase de venta de boletos en la página oficial de la FIFA, en páginas de reventa actualmente el boleto más barato para el México vs Sudáfrica es de 800 mi pesos (44 mil dólares).

Nota relacionada: Repechaje del Mundial 2026: ¿Cómo Quedaría y Contra Quién Jugaría México en el Grupo A?

Se espera que la tercera fase para acceder a la venta de boletos empiece en diciembre 2025, pues anteriormente el director ejecutivo de la FIFA en México, Jurgen Mainka Ruiz aclaró que empezaría después de llevarse a cabo el sorteo del Mundial 2026.

Historias recomendadas: