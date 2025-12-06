Repechaje del Mundial 2026: ¿Cómo Quedaría y Contra Quién Jugaría México en el Grupo A?

La Selección Mexicana aún no tiene definido a uno de sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026. El partido está programado para el 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México. Este encuentro forma parte de la fase de grupos del torneo, que por primera vez en la historia contará con 48 selecciones participantes.

El sistema de repechaje intercontinental representa una novedad en el formato del Mundial. A diferencia de ediciones anteriores, donde las plazas se definían exclusivamente a través de las eliminatorias continentales, el formato expandido contempla instancias adicionales de clasificación para determinar a los últimos participantes del torneo.

¿A quién enfrentaría México en el repechaje?

El equipo nacional enfrentará al ganador del Repechaje D de la UEFA, que se disputará entre cuatro selecciones europeas: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.

La definición del rival proveniente del Repechaje D se conocerá una vez concluida esa instancia clasificatoria. Hasta ese momento, la preparación de la selección mexicana debe considerar las características de los cuatro posibles oponentes, cada uno con estilos de juego y fortalezas particulares derivadas de sus respectivas escuelas futbolísticas europeas.

Nota relacionada: Calendario Oficial. ¿Cómo se Jugarán Partidos en Mundial FIFA 2026? Grupos y Fechas

El calendario oficial del Mundial 2026 muestra la distribución de partidos en 16 sedes divididas en tres regiones geográficas.

La región central, donde se ubica el Estadio Ciudad de México, incluye también las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey, junto con Houston, Dallas y Kansas City en Estados Unidos.

La región occidental comprende Vancouver, Seattle, San Francisco Bay Area y Los Ángeles, mientras que la región oriental incluye Atlanta, Miami, Toronto, Boston, Philadelphia y New York/New Jersey.

Este será el primer Mundial organizado por tres países de manera conjunta. México, Estados Unidos y Canadá compartirán la responsabilidad de albergar el torneo más importante del fútbol mundial, lo que representa un desafío logístico y organizativo sin precedentes en la historia de la competencia.

El formato de 48 equipos modifica la estructura tradicional del torneo. La fase de grupos contempla una configuración diferente a las 32 selecciones de Mundiales anteriores, seguida por una ronda de 32, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Los detalles específicos sobre la mecánica de clasificación desde los grupos hacia las siguientes rondas están contemplados en el reglamento oficial de la FIFA.

La sede del Estadio Ciudad de México tiene relevancia histórica para el fútbol mundial. Este recinto ha albergado dos finales de Copa del Mundo en 1970 y 1986, además de numerosos partidos históricos de la selección mexicana.

Historias recomendadas:

CT