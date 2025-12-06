Sheinbaum Convoca a Consolidar Renacimiento de México: "Es Ejemplo ante el Mundo"

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este sábado 6 de diciembre 2025, desde el Zócalo de la Ciudad de México, que con su gobierno, que continúa el movimiento de la cuarta transformación, se convoca a consolidar el renacimiento de México y avivar la llama de la esperanza.

Sí, somos mexicanos y mexicanas que seguimos convocando a consolidar el renacimiento de México y a no perder, sino por el contrario avivar aún más, la llama de la esperanza.

Ánimo, México es ejemplo ante el mundo y sigue haciendo historia.

Con motivo de los siete años de la llegada del inicio de lo que han denominado la cuarta transformación, la mandataria se reunió nuevamente con miles de simpatizantes que llenaron las principales calles del Zócalo de la Ciudad de México y las calles que rodean al primer cuadro de la capital.

A este mitin se sumó la Marcha del Tigre, movilización convocada por simpatizantes de la 4T y que partió por la mañana desde puntos como el Ángel de la Independencia y la Torre del Caballito. Los organizadores anticipan una alta afluencia, por lo que piden a los asistentes llegar con anticipación a los sitios de concentración.

"La memoria es semilla: si no se cuida, no florece"

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la base ideológica que, asegura, distingue al movimiento de la cuarta transformación en México, que es el humanismo mexicano. Con este, destacó también el legado de los pueblos originarios.

No creemos en el consumismo ni en el poder del dinero, ni en la avaricia y no, no nos arrodillamos frente al poderoso. Creemos en un México de libertades, de justica, un México soberano, de democracia verdadera donde el que mande sea el pueblo de México.





