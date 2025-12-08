El encuentro del Mundial 2026 de Egipto vs Irán, dos naciones que penalizan la homosexualidad, sería seleccionado por el comité organizador de Seattle como el "Partido del Orgullo"

El pasado sábado 6 de diciembre se dio a conocer el calendario oficial para los partidos del Mundial 2026 y hay uno que ha causado mucha polémica y se trata del Egipto vs Irán de la Fase de Grupos. Ambas selecciones coincidieron en el Grupo G y, luego de la ceremonia para determinar las sedes, ese enfrentamiento quedó pactado para el viernes 26 de junio de 2026 en Seattle, Estados Unidos.

La controversia surge a raíz de que, hace meses, el Comité Organizador de Seattle para los partidos del Mundial 2026, anunció su intención de llevar a cabo un "Partido del Orgullo" precisamente el 26 de junio, día en el que comienza el Fin de Semana del Orgullo en la ciudad, esto con la intención de aprovechar "una rara oportunidad de tener un impacto duradero, una que educa al mundo, inspira a nuestra comunidad LGBTQ+ y eleva a las empresas LGBTQ+ y a las organizaciones culturales", de acuerdo con una explicación dada a través del sitio web oficial del comité organizador de Seattle para el Mundial.

Durante el verano, el Comité Organizador de Seattle de la Copa Mundial creó el Comité Asesor para el Partido del Orgullo de Seattle (PMAC, por sus siglas en inglés) y presentó un concurso de diseño para el Partido del Orgullo, pidiendo a los artistas LGBTQ que enviaran propuestas para crear un logotipo para el evento.

Egipto e Irán, dos países que condenan la homosexualidad

Tanto Egipto como Irán son dos países en los que las relaciones entre personas del mismo sexo están penalizadas con castigos que pueden llegar hasta la pena de muerte en algunos casos.

De acuerdo con Human Dignity Trust, una organización sin fines de lucro, "Irán penaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, tanto entre hombres como entre mujeres. Las condenas incluyen la pena máxima de muerte. Hay pruebas de que la ley se ha aplicado en los últimos años, y las personas LGBT sufren discriminación y violencia con regularidad".

Además, Egipto penaliza las relaciones sexuales entre hombres del mismo sexo. En su caso, "las penas incluyen una pena máxima de tres años de prisión y una multa. Hay pruebas de que la ley se ha aplicado en los últimos años, y las personas LGBT sufren discriminación y violencia con regularidad".

¿Está en riesgo el Partido del Orgullo del Mundial 2026?

Con la confirmación de que el 26 de junio de 2026 el partido que se jugará en el Estadio Seattle será el Egipto vs Irán, un portavoz del PMAC aseguró que no tienen intenciones de alterar sus planes con respecto al Partido del Orgullo, pues "el futbol tiene un poder único para unir a personas a través de fronteras, culturas y creencias".

"Nos honra organizar un Partido del Orgullo y celebrarlo como parte de una comunidad futbolística global. Este partido refleja nuestro compromiso constante con el respeto, la dignidad y la unidad para todos", declaró para el medio Outsports.

Además, Eric Wahl que es uno de los miembros del PMAC, aseguró que el hecho de que casualmente el Partido del Orgullo haya tocado ser el Egipto vs Irán es "algo bueno". Sin embargo, el Comité Organizador de Seattle de la Copa Mundial ha dejado en claro que la iniciativa de este evento "es una creación independiente" que "no está afiliado ni respaldado por la FIFA".