Hoy, durante el sorteo para el Mundial 2026, Donald Trump recibió el recién creado Premio de la Paz de la FIFA. Te explicamos qué es este premio que de ahora en adelante entregará la organización deportiva.

Donald Trump declaró que era uno de los grandes honores de su vida.

El Premio de la Paz de la FIFA busca:

Premiar a individuos que hayan realizado acciones excepcionales y extraordinarias por la paz

FIFA galardona a Donald Trump con Premio de la Paz

Este viernes 5 diciembre 2025, se realizó en el Kennedy Center, a pocos minutos de distancia de la Casa Blanca, el sorteo para el Mundial 2026. Estuvieron presentes Mark Carney, Claudia Sheinbaum y Donald Trump, mandatarios de los tres países que albergarán el Mundial.

Pero de entre los tres mandatarios de Norteamérica ninguno recibió la atención de Donald Trump, quien recibió el recién creado Premio de la Paz de la FIFA. El voluminoso galardón fue entregado al mandatario estadounidense por Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Durante la ceremonia Donald Trump declaró:

Es uno de los grandes honores de mi vida

Donald Trump recibió un Premio por la Paz de parte de la FIFA. Foto: AFP

Donald Trump había sugerido previamente que merecía el Premio Nobel de la Paz, que este año fue entregado a María Corina Machado, la opositora venezolana. Los partidarios del republicano han señalado que Trump ha llevado a cabo ocho negociaciones diplomáticas para acabar con conflictos armados. Al respecto, el presidente de Estados Unidos dijo:

Más allá de premios, salvamos millones de vidas. El mundo es un lugar más seguro ahora.

¿Qué es el premio para la paz creado por la FIFA?

En noviembre del 2025, la organización deportiva anunció que crearía un nuevo premio anual denominado Premio de la Paz de la FIFA para “premiar a individuos que hayan realizado acciones excepcionales y extraordinarias por la paz”.

El premio, más voluminoso que la propia Copa del Mundo, es un globo levantado por manos. Según el comunicado que anunció la creación del premio esta distinción de dará de forma anual a personas que hayan contribuido a la paz mundial:

Esta distinción se concederá aquellos que, con su inquebrantable compromiso y sus acciones especiales, hayan ayudado a unir a las personas en todo el mundo en la paz y, por consiguiente, merecen un reconocimiento único y especial.

Pero el galardón no estuvo exento de críticas. La organización Human Rights Watch, a través del especialista Minky Worden, criticó el premio para Donald Trump:

El llamado Premio de la Paz de la FIFA se está otorgando en un contexto de detenciones violentas de inmigrantes, despliegues de la Guardia Nacional en ciudades de Estados Unidos y la cancelación servil de las propias campañas de la FIFA contra el racismo y la discriminación.

