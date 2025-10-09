¿Trump Está en la Lista para el Nobel de la Paz 2025? Israel Apoya al Presidente de EUA

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo hoy, 9 de octubre de 2025, que Donald Trump, presidente de Estados Unidos de América (EUA), debería ganar el premio Nobel de la Paz 2025.

Horas después de que el presidente estadounidense anunciara un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, la oficina de Netanyahu publicó un mensaje a través de la red social X.

¡Denle a @‌realDonaldTrump el Premio Nobel de la Paz, se lo merece!

¿Trump está en la lista para el Nobel de la Paz 2025?

El presidente Trump ha insinuado en diversas ocasiones su contribución en detener diversas guerras y ha afirmado que nadie había "hecho jamás nada parecido". Sin embargo, la lista de candidaturas no es pública, pues el Comité Nobel no anuncia los nombres de los nominados, ni a los medios de comunicación ni a los propios candidatos, por lo que no hay certeza sobre si Trump puede aspirar a ganar el premio en 2025.

Trump aseguró este jueves que el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para un alto el fuego en la Franja de Gaza es el octavo conflicto que ha solucionado y señaló que la guerra de Ucrania será el próximo. Dijo que aún tiene en la mira el Premio Nobel de la Paz, aunque "encontrarán una excusa para no dármelo".

Resolvimos siete guerras, o conflictos importantes, pero guerras, y este es la número ocho. Y la que pensé que sería, quizá, la más rápida de todas sería la de Rusia y Ucrania. Aunque creo que eso también va a suceder.

Expertos señalan, sin embargo, que no ha promovido ningún tratado formal de paz y que, en varios de esos conflictos, solo se alcanzaron treguas frágiles. Además, las negociaciones para poner fin definitivo a las guerras de Gaza y Ucrania, sus dos grandes promesas, continúan.

Cabe recordar que en febrero de 2025, durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el republicano aseguró que merece el premio.

Nunca me darán un Premio Nobel de la Paz. Lo merezco, pero nunca me lo darán.

El premio Nobel de la Paz se entrega cada año, el 10 de octubre de 2025 se dará a conocer al ganador. La ceremonia de entrega del premio se celebrará el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, fundador de los premios. Nobel fue un acaudalado industrial sueco e inventor de la dinamita y falleció en 1896.

Política arancelaria sirve para "traer la paz al mundo", señala Trump

El presidente Donald Trump defendió su política comercial y aseguró que los aranceles que ha impuesto al resto de países y territorios "han traído paz al mundo".

En una entrevista telefónica en la cadena Fox News, en la que informó del acuerdo entre Israel y Hamás para la Franja de Gaza, aseguró que su política arancelaria ha “traído paz al mundo”.

Tener la capacidad de gestionar el comercio y usar los aranceles para dejar claro mi punto de vista ha traído paz al mundo. Los aranceles han traído paz al mundo.

