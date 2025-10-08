Premio Nobel de la Paz 2025: Ellos son los Favoritos a Llevarse el Galardón por su Contribución

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mencionado durante años que desea el Premio Nobel de la Paz y, según él, "mucha gente" pensaba que lo merecía. Lo cierto es que el ganador será anunciado el viernes 10 de octubre de 2025; en N+ te decimos quiénes son los favoritos para obtener el galardón.

Donald Trump, presidente de EUA

En febrero de 2025, durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el presidente Trump expresó sobre si él ayudaba a la paz en Gaza y se concretaba:

Nunca me darán un Premio Nobel de la Paz. Lo merezco, pero nunca me lo darán

El presidente Trump ha insinuado en diversas ocasiones su contribución en detener diversas guerras y ha afirmado que nadie había "hecho jamás nada parecido".

El líder republicano fue nominado al Premio Nobel de la Paz más de diez veces por Netanyahu, el primer ministro camboyano Hun Manet, legisladores de Estados Unidos, Suecia y Noruega.

Pedro Sánchez, presidente de España

Entre los candidatos al Nobel de la Paz 2025 está el presidente de España, Pedro Sánchez, en la plataforma Change.org, donde se piden firmas para que sea propuesto como aspirante al galardón, por su postura en favor de la paz en Ucrania y Gaza.

Yulia Navalnaya, viuda de Alexei Navalny

Yulia Navalnaya, la viuda del opositor ruso Alexei Navalny, encontrado muerto en la cárcel donde cumplía una condena de 19 años; denunció que su esposo fue envenenado y acusó al presidente Vladimir Putin.

Los otros nombres que suenan para el Nobel de la Paz

La activista Greta Thunberg está entre los nombres que se han mencionado para obtener el Nobel de la Paz 2025, por la travesía en flotillas para llevar ayuda humanitaria a Gaza

está entre los nombres que se han mencionado para obtener el Nobel de la Paz 2025, por la travesía en flotillas para llevar ayuda humanitaria a Gaza Marina Corina Machado , líder opositora de Venezuela

, líder opositora de Venezuela Volodimir Zelenski, líder ucraniano

