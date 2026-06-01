Patrulla Fronteriza de Estados Unidos Tiene Nuevo Jefe: ¿Quién Es Rosario ‘Pete’ Vasquez?

Rosario ‘Pete’ Vasquez lleva más de 26 años de servicio en la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos

Rosario ‘Pete’ Vásquez, nuevo jefe de la Patrulla FronterizaFoto: CBP

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Conoce a Rosario 'Pete' Vasquez, el nuevo líder de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., con experiencia en operaciones especiales y alianzas internacionales.

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