Patrulla Fronteriza de Estados Unidos Tiene Nuevo Jefe: ¿Quién Es Rosario ‘Pete’ Vasquez?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció hoy, 1 de junio de 2026, el nombramiento de Rosario Pete Vasquez, como nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza estadounidense, la agencia federal de seguridad pública responsable de proteger las fronteras del país.
Rodney S. Scott, comisionado de CBP, calificó a Pete Vasquez como “un agente ejemplar de la Patrulla Fronteriza”.
¿Quién es Rosario Pete Vasquez?
Rosario Pete Vasquez está casado. Tiene tres hijas y tres nietos.
Lleva 26 años de servicio en la Patrulla Fronteriza, donde ha desempeñado funciones operativas y de liderazgo ejecutivo en la frontera suroeste, la que Estados Unidos comparte con México, en la frontera norte, con Canadá, en la sede de CBP y en destinos internacionales.
El jefe Vasquez se graduó de la Unidad de Búsqueda, Trauma y Rescate de la Patrulla Fronteriza.
Trabajó en el Grupo de Operaciones Especiales de la Patrulla Fronteriza, la Oficina Antiterrorista de la sede de la CBP y como director de la Alianza para Combatir las Amenazas Transnacionales.
También, se desempeñó como agregado adjunto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en Canadá.
Fue director ejecutivo interino en la Oficina de Comercio de CBP.
Recientemente, Pete Vasquez fue Jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector Blaine en el estado de Washington, donde supervisó las operaciones de seguridad fronteriza a lo largo de la frontera norte y fortaleció las alianzas con actores federales, estatales, locales, tribales e internacionales.
Como jefe de la Patrulla Fronteriza, Pete Vasquez supervisará a casi 20,000 agentes de la Patrulla Fronteriza y personal profesional que operan en todo Estados Unidos.
Sus principales tareas serán liderar esfuerzos para combatir las organizaciones criminales transnacionales, desarticular las redes de tráfico de personas y narcotráfico, y salvaguardar la soberanía de Estados Unidos.
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos es una de las principales agencias de seguridad del país, responsable de proteger más de 11,200 kilómetros de fronteras terrestres internacionales y más de 3,200 kilómetros de aguas costeras.