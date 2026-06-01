Patrulla Fronteriza de Estados Unidos Tiene Nuevo Jefe: ¿Quién Es Rosario ‘Pete’ Vasquez?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció hoy, 1 de junio de 2026, el nombramiento de Rosario Pete Vasquez, como nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza estadounidense, la agencia federal de seguridad pública responsable de proteger las fronteras del país.

Rodney S. Scott, comisionado de CBP, calificó a Pete Vasquez como “un agente ejemplar de la Patrulla Fronteriza”.

¿Quién es Rosario Pete Vasquez?