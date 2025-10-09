¿Cuándo Entra en Vigor Alto al Fuego en Gaza? Israel Informa el Momento en que se Activa Tregua

El gobierno de Israel informó hoy, 9 de octubre de 2025, cuándo entra en vigor el alto al fuego en la Franja de Gaza.

Tal Heinrich, la portavoz de la Oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que el alto el fuego entrará en vigor en la Franja de Gaza 24 horas después de que Israel firme este jueves por la tarde el acuerdo impulsado por Estados Unidos, es decir, será la tarde de este viernes 10 de octubre de 2025.

Noticia relacionada: Israel Afirma que Acuerdo de Cese al Fuego Aplicará Tras Aprobación de Gabinete; Piden Prudencia

El palestino Marwan Barghouti no entrará en canje de rehenes

Una portavoz del gobierno de Israel afirmó este jueves que el prominente preso palestino Marwan Barghuti no formará parte del canje entre Israel y Hamás para la liberación de los rehenes, como parte del acuerdo para un alto el fuego en Gaza.

La vocera Shosh Bedrosian confirmó que Barghuti no será parte de la liberación de rehenes.

Lo que les puedo decir en este momento en que no será parte de esta liberación.

Con información de N+ , EFE y AFP.

