Donald Trump Recibe el Premio FIFA de la Paz Durante Sorteo del Mundial 2026

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue distinguido con el Premio FIFA de la Paz durante la ceremonia del sorteo del Mundial de Futbol 2026.

Infantino presentó a Trump como el primer ganador del Premio FIFA de la Paz y le entregó un certificado junto con una medalla. Al leer el documento, Infantino indicó que el presidente de Estados Unidos recibía el reconocimiento por sus esfuerzos para promover la paz y la unidad en todo el mundo.

El presidente de la FIFA no especificó acciones concretas que justificaran el otorgamiento del premio, limitándose a leer el texto del certificado oficial.

Declaraciones de Trump

Al recibir el galardón, Trump declaró:

Esto es verdaderamente uno de los grandes honores de mi vida y más allá de premios... salvamos millones y millones de vidas

El mandatario estadounidense mencionó específicamente el caso del Congo, afirmando que más de 10 millones de personas habían muerto y que la situación "se dirigía hacia otros 10 millones muy rápidamente". Trump no proporcionó evidencia específica ni detalles verificables sobre estas cifras o sobre las acciones que habrían evitado estas muertes.

El presidente también se refirió a los récords de venta de boletos del evento, aunque reconoció que "no queremos mencionar algo así ahora mismo". Agradeció la relación de trabajo con Canadá y México, describiendo la coordinación y amistad como "excepcional".

Trump añadió:

Es un honor estar con Gianni, he conocido a Gianni durante tanto tiempo, ha hecho un trabajo increíble

Antes de recibir el galardón, Trump se dirigió a la prensa y afirmó que el evento había establecido un récord en venta de boletos, superando las cifras de cualquier evento anterior. El mandatario estadounidense indicó que se había realizado trabajo en el Kennedy Center, que según sus palabras estaba "deteriorándose", y que se completaría en cuatro o cinco meses.

Al ser cuestionado sobre un posible conflicto entre el premio y su promesa de atacar Venezuela, Trump declaró:

Quiero realmente salvar vidas. No necesito premios. Necesito salvar vidas y estamos salvando muchas vidas

El presidente también afirmó:

He salvado millones y millones de vidas y eso es realmente lo que quiero hacer, y también quiero dirigir un gran país

Adicionalmente, describió a Estados Unidos como "el país más popular en cualquier parte del mundo", contrastando esta situación con la de un año atrás, cuando según él "teníamos un país muerto".

Trump mencionó que se estaba trabajando con Canadá y México, y calificó el proceso como "espectacular hasta ahora". No proporcionó detalles específicos sobre estos trabajos conjuntos.

La FIFA anunció en noviembre la creación del "Premio de la Paz de la FIFA - El fútbol une al mundo", un reconocimiento diseñado para recompensar a personas que hayan tomado medidas excepcionales por la paz y que hayan unido a personas en todo el mundo, según el comunicado oficial del organismo.

El galardón se otorgaría anualmente a quienes, "a través de su compromiso inquebrantable y sus acciones especiales, han ayudado a unir a personas de todo el mundo en paz". La primera entrega sería presentada por Gianni Infantino durante el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26 en Washington D. C.

La FIFA no detalló en su comunicado los criterios específicos para la selección del ganador ni la lista de nominados. No obstante, ya habían surgido especulaciones sobre Trump como posible acreedor del reconocimiento, vinculadas a la relación que ha mantenido con Infantino.

El presidente de la FIFA había manifestado previamente su apoyo público a la candidatura de Trump para el Premio Nobel de la Paz, al escribir en su cuenta de Instagram que el mandatario estadounidense "definitivamente" merecía ganarlo, debido a sus esfuerzos para lograr un acuerdo de paz en Gaza.

