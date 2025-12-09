Piden Investigar al Presidente de la FIFA por Otorgar Premio de la Paz a Donald Trump

Durante la ceremonia del sorteo para conocer cómo quedaban conformados los grupos del Mundial 2026, misma que se realizó el pasado 5 de diciembre, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le otorgó a Donald Trump el primer Premio FIFA de la Paz. En el acto, el mandatario estadounidense también recibió un certificado y una medalla.

Noticia relacionada: Mundial 2026: ¿Qué Es el Primer Premio FIFA de la Paz que Dieron a Trump Durante el Sorteo?

La decisión causó polémica ya que el organismo que rige el futbol mundial no especificó los criterios para entregar ese premio, mismo que nunca antes había sido otorgado. Sin embargo, cuando se anunció la creación del reconocimiento lanzaron un comunicado en el que especificaban que el Premio FIFA de la Paz tiene como objetivo "recompensar a las personas que han tomado medidas excepcionales y extraordinarias por la paz y, al hacerlo, han unido a personas en todo el mundo".

Piden investigar el Premio FIFA de la Paz

De acuerdo con el medio The Athletic, la organización sin fines de lucro, FairSquare, presentó una queja formal ante el Comité de Ética de la FIFA en la que alega "infracciones repetidas" del deber de neutralidad política del organismo por parte de su presidente, Gianni Infantino. Además, la organización que se centra principalmente en los derechos de migración laboral global, la represión política y el deporte, solicita que se abra una investigación sobre el proceso que vio al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibir el Premio FIFA de la Paz.

En la queja presentada se detallan cuatro supuestas violaciones al Código de Ética de la FIFA, cuyos estatutos detallan que la FIFA " sigue siendo neutral en asuntos de política y religión".

Video: Gianni Infantino en Entrevista Exclusiva para N+

Entre las supuestas violaciones cometidas por Gianni Infantino, hay que se refiere al presidente de la FIFA presionando públicamente para que Trump recibiera el Premio Nobel de la Paz a principios de 2025. En aquel entonces, Infantino declaró que el mandatario estadounidense "definitivamente" merecía ganarlo.

Noticias recomendadas: