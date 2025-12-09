Resultados y Actividad de la UEFA Champions League Hoy 9 de Diciembre

La actividad de la UEFA Champions League correspondiente a la jornada 6 de la fase de grupos, arrancó este martes con el triunfo de Olympiacos 1-0 sobre Kairat, un duelo donde el conjunto griego aprovechó para llevarse tres puntos fundamentales en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

En Alemania, el Bayern Múnich venció 3-1 al Sporting Lisboa, un partido trabado en medio campo, donde los bávaros han tenido que trabajar más de lo esperado para superar a un rival disciplinado que buscó sorprender al contragolpe.

La agenda continúa con el duelo entre Atalanta vs Chelsea a las 2:00 p.m., un cruce de estilos entre el dinamismo ofensivo de los italianos y el juego más estructurado del conjunto londinense, que llega necesitado de un triunfo para retomar confianza en el torneo.

A la misma hora, Mónaco se mide ante Galatasaray, choque entre equipos con propuestas ofensivas marcadas. Los franceses llegan con la etiqueta de favoritos en casa, pero el cuadro turco se caracteriza por competir sin complejos en escenarios complicados.

Otro enfrentamiento clave será el de Union Saint-Gilloise vs Marsella, un duelo donde los belgas buscarán hacer valer su localía ante un Marsella que ha mostrado altibajos, pero que tiene plantel suficiente para imponer experiencia en instancias importantes de Europa.

¿Qué otros juegos de Champions League se juegan hoy?

Finalmente, también a las 2:00 p.m. se disputarán partidos de alto calibre como PSV vs Atlético de Madrid, Inter vs Liverpool, Tottenham vs Slavia Praga y Barcelona vs Frankfurt, encuentros que pueden modificar por completo la tabla de posiciones y en los que varios equipos tradicionales están obligados a sumar para no comprometer su futuro en la competencia.



