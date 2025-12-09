Helmut Marko se Despide de Red Bull Rumbo a 2026: Fin de una Era en la Escudería

Red Bull confirmó oficialmente la salida de Helmut Marko, figura clave en la estructura deportiva del equipo desde hace más de 20 años y responsable directo del programa de jóvenes pilotos que ha nutrido a la Fórmula 1 con múltiples talentos.

Durante un cuarto de siglo, Marko encabezó la plataforma de desarrollo que vio surgir a nombres como Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo, y Max Verstappen, con quien vivió algunos de los capítulos más intensos de la categoría, incluido el dramático cierre en Abu Dhabi 2021 frente a Lewis Hamilton.

Noticia relacionada: FIFA Anuncia Cambio Para Partidos del Mundial 2026 por Salud de los Jugadores

Video: Alex de la Rosa Asegura que a la Fórmula 1 le Faltó ‘Checo’ Pérez

El austriaco, conocido por su influencia interna y su estilo frontal, fue protagonista de momentos decisivos dentro y fuera de la pista. Varias de sus opiniones generaron ecos en el paddock, en especial algunas dirigidas a Sergio Pérez durante los últimos años.

La temporada 2025 marcó un punto de inflexión. A medida que avanzaban las carreras, Marko dejó entrever que su continuidad estaba en duda. Tras la última fecha del calendario, donde Verstappen quedó a un paso del campeonato, se concretó una reunión con Oliver Mintzlaff, responsable deportivo de la compañía, que definió el cierre de su gestión.

En su mensaje de salida, Marko agradeció la oportunidad de haber construido uno de los proyectos más exitosos de la Fórmula 1 moderna.

“Han sido años extraordinarios compartidos con gente de enorme capacidad. Ver lo que logramos juntos me llena de satisfacción”,

expresó.

“Quedar tan cerca del título este año me hizo entender que este es el momento adecuado para cerrar esta etapa tan demandante y significativa”, añadió.

Mintzlaff también lamentó la decisión:

“Helmut ha sido una pieza esencial durante más de dos décadas. Su partida marca el cierre de un capítulo irrepetible.”

Red Bull se transforma rumbo a 2026

La estructura del equipo ha sufrido varios cambios recientes. Nombres emblemáticos como Adrian Newey y Christian Horner han dejado sus roles, y la salida de Marko se suma a la reconfiguración que Red Bull tendrá de cara al nuevo reglamento de motores.

Laurent Mekies se sumó al mensaje de despedida:

“Es una noticia dolorosa. Su experiencia y liderazgo han sido básicos en el crecimiento del equipo. Sin duda, se le extrañará.”

A partir de 2026, los asientos principales permanecerán en manos de Max Verstappen e Isack Hadjar, quienes liderarán la nueva etapa del conjunto austriaco.

¿Por qué se va Helmut Marko?

La salida se concretó después de una reunión con Oliver Mintzlaff tras el último Gran Premio de 2025, donde se decidió que Marko no continuaría debido al cierre natural de su ciclo, su propio deseo de finalizar funciones y la reestructuración interna del equipo antes de la nueva reglamentación.

Historias destacadas: