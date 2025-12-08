Inter de Milán vs Liverpool: ¿Cuándo y a Qué Hora es el Partido de la Jornada 6 de la Champions?

Luego de cinco jornadas de la Champions League 2025, hay equipos importantes que se han rezagado en la tabla de posiciones. Por ello es que el partido Inter de Milán vs Liverpool resulta relevante en la sexta jornada del torneo continental de clubes. Es un duelo altamente explosivo, sin duda.

Inter de Milán llegará motivado al duelo contra el Liverpool, luego de golear 4-0 al Cuomo el fin de semana y afianzarse en la tercera posición (a un punto del líder Milán).. Pero en la Champions le urge un triunfo para seguir en la lucha por los primeros lugares: ahora está enel cuarto escalón, con 12 unidades.

El panorama para el Liverpool es menos promisorio: en la Premier League se ubica en el décimo sitio, con 23 unidades, y el líder Arsenal le saca 10 puntos de ventaja. Mientras que en la Champions ocupa la casilla 13 gracias a sus 9 unidades.

Por lo anterior, es de vital importancia el partido Inter vs Liverpool. El líder de la competencia, que es el Arsenal, lleva 15 unidades, así que no deben ni pueden rezagarse aún más.

Hay que señalar que el Liverpool llega al trascendental duelo en medio de problemas internos, ya que el delantero Mohamed Salah ha puesto en duda su continuidad en el club e incluso declaró que se siente traicionado.

Salah ha sido fundamental para que el Liverpool haya levantado varios títulos, incluido el trofeo de campeón de la Champions, lleva tres partidos sin ser tomado en cuenta. El fin de semana se quedó en la banca mientras el equipo empató 3-3 con el Leeds United. Así que expresó su inconformidad:

Estoy muy, muy decepcionado, para ser honesto. He hecho mucho por este club a lo largo de los años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy sentado en el banquillo y no sé por qué

El futbolista egipcio añadió que “parece que el club me ha echado debajo del autobús. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo recibiera toda la culpa"

Apenas en abril pasado, Salah firmó una extensión de contrato por dos años. Sin embargo, todo indica que la relación con el técnico Arne Slot está rota. Así lo hizo saber el futbolista:

Recibí muchas promesas en el verano y ahora estoy en el banquillo durante tres partidos, así que no puedo decir que cumplan su promesa. Muchas veces dije que tenía una buena relación con el entrenador y de repente no tenemos ninguna relación

Mohamed Salah ha sido nombrado como Mejor Futbolista de la Premier League en la temporada anterior, pero eso no parece tener peso para el entrenador Slot, que lo ha relegado a un segundo plano.

¿Cuándo ver Inter de Milán vs. Liverpool? Este es el horario del partido de la Jornada 6 de la Champions League

El partido Inter de Milán vs Liverpool de la Jornada 6 de la Champions League se llevará a cabo este martes 9 de diciembre en el Estadio de San Siro, casa de los neroazurro. La cita para que ruede el balón es a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Además del Inter vs Liverpool, en la sexta fecha habrá otros duelos interesantes, que a continuación enlistamos:

Atalanta vs Chelsea, martes 9 de diciembre a las 14:00 horas

Barcelona vs Frankfurt, martes 9 de diciembre a las 14.00 horas

Real Madrid vs Manchester City, miércoles 10 de diciembre a las 14:00 horas

Benfica vs Nápoli, miércoles 10 de diciembre a las 14:00 horas

