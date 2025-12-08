Gimnasta Olímpico Jossimar Calvo Resulta Herido Durante Atentado con Explosivos en Colombia

El gimnasta olímpico colombiano Jossimar Calvo y su esposa resultaron heridos cuando el automóvil en que viajaban fue alcanzado por una explosión a causa de un atentado en Cúcuta, Colombia. En el ataque fallecieron dos policías.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 7 de diciembre en la carretera que conecta a Cúcuta con el municipio de El Zulia y el atentado fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que buscaba dañar dos torres de energía.

El exentrenador de Calvo, Jairo Ruiz, informó a medios locales que el deportista, de 30 años, "no tiene heridas que sean de peligro". Mientras que la esposa de Jossimar, quien viajaba con él en el automóvil , sufrió una herida leve en un pómulo. Ambos fueron trasladados a un hospital, donde fueron valorados y luego dados de alta.

Luego del ataque con explosivos que alcanzó al deportista, fue el mismo Jossimar Calvo quien ofreció detalles sobre su experiencia, luego de señalar que “vivieron un momento muy fuerte”:

Dios nos protegió, nos cubrió y nos guardó. Gracias de corazón por sus mensajes, por sus bendiciones y por tenernos presentes en sus oraciones. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre

¿Quién es Jossimar Calvo, gimnasta alcanzado por explosión en Cúcuta, Colombia?

Jossimar Calvo es considerado uno de los mejores gimnastas de Colombia y a lo largo de su trayectoria ha ganado medallas de diferentes metales en los Juegos Panamericanos y Centroamericanos. También participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, en los que culimnó en la décima posición de la competencia final individual.

Sus resultados más trascendentes a nivel internacional son medalla de oro en el Campeonato mundial en Bélgica en 2013 y también en la Copa Mundo de Incheon, Corea del Sur, en 2014.

Autoridades colombianas dieron a conocer que la explosión causó la muerte de dos policías, Franklin Guerrero y Jairo Holguín, quienes se desplazaban en sus motocicletas de servicio por el Anillo Vial Oriental.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, condenó el ataque: "Es un hecho que repudiamos todos los cucuteños y nortesantandereanos. Son retaliaciones por acciones efectivas realizadas por nuestra fuerza pública contra el ELN”.

