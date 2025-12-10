¿Cómo le Fue a Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental en Catar?

Cruz Azul y Flamengo protagonizaron una nueva edición del llamado Derbi de las Américas, esta vez en suelo catarí, donde ambos clubes se enfrentaron en un choque vibrante correspondiente a la Copa Intercontinental. El encuentro ofreció de todo: momentos de tensión, intervenciones clave y goles de alta calidad que mantuvieron vivo el dramatismo hasta el silbatazo final.

El cuadro brasileño tomó ventaja temprano en el encuentro, aprovechando un error en salida de la Máquina que Giorgian De Arrascaeta transformó en la primera anotación del partido. A partir de ahí, Cruz Azul comenzó a adelantar líneas en busca del empate, aunque sin claridad en los primeros minutos. Incluso llegó a celebrar un gol que fue anulado por fuera de lugar.

El golpe anímico no frenó al equipo de Nicolás Larcamón, que encontró su premio cerca del final del primer tiempo. Jorge Sánchez, en una acción de gran técnica, prendió de volea un balón desde fuera del área para firmar un golazo que devolvió a los celestes al partido.

En el complemento, Flamengo retomó la iniciativa y volvió a encontrar en De Arrascaeta la llave para romper el empate. El uruguayo marcó nuevamente para adelantar al ‘Mengao’, obligando a Cruz Azul a lanzarse al frente en la recta final. La Máquina generó aproximaciones, especialmente con intentos de Jorge Sánchez y Ángel Sepúlveda, pero no logró concretar.

Pese al intento de reacción, el conjunto cementero no pudo evitar que el duelo se inclinara del lado brasileño, quedándose cerca del empate en los minutos finales y dejando escapar su boleto a la siguiente ronda.

Un partido intenso, disputado y con momentos de gran futbol, pero que terminó dejando más frustración que alegrías para los celestes en su aventura internacional.

¿Cómo quedó el juego entre Cruz Azul vs Flamengo?

A final de cuentas la máquina cayó 2 -1 en contra del actual campeón de la Copa Libertadores.

