Boletos del Mundial 2026 son “Impagables” hasta para Familias de Clase Media Alta en México: IP

Los boletos para los partidos del Mundial 2026 son "impagables" hasta para las familias de clases media alta en México, incluso aquellas con negocio propio, dijo Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

En conferencia de prensa con motivo de la presentación del plan para maximizar la derrama económica en el país durante la gesta deportiva, el presidente de la Concanaco-Servytur refirió que el costo de las entradas del Mundial para toda una familia se compara con el de un departamento.

"Por eso hay espacios que se van a construir para que la población económicamente activa pueda disfrutar de esta fiesta. El ejercicio de hacer un mundial para todos atiende a la situación de que no todos van a poder estar en el estadio siguiendo a las selecciones", dijo De la Torre.

Comparado con el Mundial de Moscú 2018, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá es "infinitamente más caro", añadió el presidente de la confederación. "El propio mercado define sus precios. Seguramente habrá quienes puedan cubrir los eventos deportivos dentro del estadio y quienes lo disfruten fuera con la familia", añadió.

Buscan que la derrama económica del Mundial beneficie a empresas familiares

Para maximizar la derrama económica del mundial, estimada en 65 mil millones de pesos, la Concanaco-Servytur presentó el plan “Un Mundial Muy Mexicano”, una estrategia para que la Copa del Mundo se traduzca en más empleo y negocio para empresas y negocios familiares.

Dividido por sede, se estima una captación de 34 mil 560 millones de pesos en Ciudad de México, 11 mil 320 millones en Guadalajara y 14 mil 118 millones en Monterrey.

Como parte de este plan, se instalará una mesa de trabajo, coordinada por la Concanaco-Servytur e integrada por representantes de las cámaras de comercio, servicios y turismo de las tres ciudades sede y de las ciudades con centros de entrenamiento, así como por autoridades de los tres niveles de gobierno, sector privado y, en su momento, embajadas de los países que jugarán en México.

La mesa presentará en la primera quincena de febrero un paquete de acciones concretas por ciudad, con metas y responsables definidos, que incluya corredores comerciales mundialistas, estrategias de promoción turística y consumo local y programas de capacitación y certidumbre regulatoria para empresas y negocios familiares.

