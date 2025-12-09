Donald Trump ha dado un discurso esta noche en la comunidad de Mount Pocono, en Pensilvania. Durante este mitin con sus seguidores, el presidente de Estados Unidos declaró que “arancel” es su palabra favorita.

Diría que mi palabra favorita es la palabra arancel, me encanta más que cualquier otra palabra

El presidente también dijo que muchos planes de inversión y nuevas fábricas en varios estados se deben a su agresiva política arancelaria.

Si a eso le sumas todas las compañías que están invirtiendo su dinero en construir ahora mismo plantas en Pensilvania y muchos otros estados, plantas automotrices, plantas de IA de todo tipo que nunca habríamos tenido si no hubiéramos puesto los aranceles.

“El 100% de los empleos han sido para estadounidenses”

Trump también aseguró que ha asegurado inversiones por 100 mil millones de dólares para el estado de la costa este:

Pensilvania está prosperando de nuevo y no descansaré hasta que esta commonwealth sea más rica y más fuerte que nunca. [...] Hemos asegurado compromisos por casi 100 mil millones de dólares de inversiones en Pensilvania, las mayores compañías de energía del mundo.

El presidente Donald Trump afirmó que, desde que asumió por segunda vez la presidencia, “el 100 % de los empleos” han sido para estadoundenses. Además, aseguró que los migrantes que se quedaban los empleos eran criminales salidos de las cárceles.

Durante su discurso, el presidente también criticó las políticas relacionadas al cambio climático. El republicano dijo que él tenía “una sola política”: “perfora, nena, perfora”, en referencia al slogan que acuñaron políticos del Partido Republicano en 2008, como Sarah Palin, para promover el fracking.

