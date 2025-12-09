Se Reúnen Funcionarios de México y EUA por Tratado de Aguas Binacional tras Amenaza de Trump

Esta tarde se encuentran reunidos funcionarios de Estados Unidos y de México luego de que ayer, el presidente Donald Trump amenazó a México con imponer un arancel del 5 % si no entrega el agua que debe a Texas.

Dicho encuentro se lleva a cabo de forma virtual. Hoy en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta informó que se llevaría a cabo la reunión para buscar "el mejor acuerdo posible" en el Tratado de Aguas que corresponde a ambos países desde 1944.

De acuerdo con el encargado de despacho de la la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, dijo hoy en la conferencia que, en escenarios de sequía extraordinaria, el propio instrumento permite cubrir en el ciclo siguiente los volúmenes faltantes de un quinquenio.

¿Quiénes se encuentran en la reunión México-EUA?

Por parte de México están presentes el subsecretario para América del Norte y encargado de despacho de la la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el secretario de Agricultura, Julio Berdegué. En tanto, del lado de EUA, se encuentra Brooke Rollins, secretaria de Agricultura y Christopher Landau, subsecretario de Estado.

