Defensa de "El Mayo" Zambada Pide Retrasar Audiencia Por "Violencia e Inestabilidad" en México

El abogado Frank A. Perez presentó este martes 9 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante el juez Brian Cogan para posponer 90 días la audiencia de sentencia de Ismael Zambada García, conocida como "El Mayo", programada para el 12 de enero de 2026 a las 10:00 a.m. en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

En la carta dirigida al tribunal, el defensor explica que necesita tiempo adicional para preparar y presentar el memorándum de sentencia en nombre de su cliente. Perez argumenta que:

circunstancias recientes más allá de nuestro control han obstaculizado significativamente nuestra capacidad para reunir información mitigatoria necesaria

El documento señala que una porción sustancial de la evidencia mitigatoria debe obtenerse de individuos ubicados en regiones de México que actualmente experimentan violencia e inestabilidad elevadas. Estas condiciones han creado dificultades logísticas serias para organizar conversaciones, obtener cartas y asegurar información de antecedentes esencial de testigos y miembros de la familia.

El fiscal asistente Francisco J. Navarro, asignado al caso, no presentó oposición a la solicitud. La decisión final corresponde al juez Cogan, quien no ha emitido aún una resolución oficial. De aprobarse, la audiencia se reprogramaría para mediados de abril de 2026 en las instalaciones del tribunal federal en Brooklyn.

"El Mayo" Zambada se declaró culpable

El juez Cogan estableció la fecha de enero después de que Zambada García se declarara culpable en agosto de 2025 por dos cargos relacionados con narcotráfico. Durante su comparecencia, el cofundador del Cártel de Sinaloa reconoció el daño causado por las drogas ilegales y se responsabilizó por sus acciones.

La Drug Enforcement Administration (DEA) construyó el caso desde 2020 con cooperación internacional entre organismos de varios continentes. El director de la DEA, Terry Cole, afirmó durante el anuncio oficial junto a la fiscal general Pam Bondi el 28 de agosto de 2025 que la admisión de culpabilidad demuestra que los líderes del narcotráfico no están fuera del alcance de la justicia.

Zambada García permanece bajo custodia de autoridades estadounidenses mientras se define si el tribunal aprueba el aplazamiento solicitado por su defensa.

