Detienen a Yael ’N’, Relacionado con Muerte en CDMX de Brayan Salinas, Regidor de Reynosa

Autoridades de Ciudad de México detuvieron a Yael ’N’, presuntamente relacionado con la muerte de Brayan Salinas, regidor de Reynosa, Tamaulipas, ocurrida en CDMX el fin de semana, informó hoy, 9 de diciembre de 2025, Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX.

En contexto: Brayan Nicolás Vicente Salinas, de 30 años de edad, fue encontrado muerto en un departamento ubicado en Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, el domingo, 7 de diciembre de 2025.

Noticia relacionada: Balacera en CDMX Hoy: Así se Escuchó el Momento del Ataque a Tiros en la Venustiano Carranza

Detención de Yael 'N'

Pablo Vázquez detalló que Yael ’N’, de 20 años de edad, fue detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), como resultado de los trabajos de investigación de gabinete y campo, por la muerte del regidor Brayan Salinas.

La SSC informó, en un comunicado, que Yael ’N’ fue detenido el 8 de diciembre de 2025, en el cruce de la Avenida Insurgentes Norte al cruce con Acueducto, en la colonia San Pedro Zacatenco, en la GAM.

El secretario de Seguridad Ciudadana agregó que Yael ’N’ fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de CDMX, para que continúen las investigaciones y así, poder identificar y detener a los presuntos responsables.

Video: Cae Presunto Implicado en Homicidio de Regidor de Reynosa, en CDMX

En el comunicado, la SSC de CDMX señaló este martes que luego del análisis de cámaras de seguridad de la zona y las de circuito cerrado del condominio, policías identificaron a dos personas, que llegaron al lugar de los hechos en compañía de Brayan Salinas y luego se retiraron, por lo que las autoridades implementaron un operativo y dieron seguimiento, a través del sistema de geolocalización del teléfono del regidor de Reynosa.

Como resultado, las autoridades ubicaron un vehículo color gris, en el que Yael ’N’ se habría ido al salir del condominio.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, tras el homicidio de un hombre en un departamento en la avenida #PaseoDeLaReforma en @AlcCuauhtemocMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Yael "N" en @TuAlcaldiaGAM.



De acuerdo con las primeras… pic.twitter.com/TzQOOzPDwC — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 9, 2025

Noticia relacionada: La Última Publicación del Regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Antes de Ser Hallado Muerto en CDMX

Yael ’N’ portaba droga al momento de su detención

La Secretaría de Seguridad Ciudadana apuntó que al momento de la detención, a Yael ’N’ se le decomisó el siguiente material:

31 bolsitas de marihuana

Un paquete con cristal

Tres teléfonos celulares de alta gama.

Cuatro tarjetas bancarias.

El auto color gris, con placas de Estado de México.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT