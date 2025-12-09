Fiesta de la Virgen de Guadalupe y los Nuevos Patrimonios Inmateriales de UNESCO: Lista Completa

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) anunció hoy, 9 de diciembre de 2025, las nuevas inscripciones a su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial, entre ellas, una fiesta de la Virgen de Guadalupe; aquí te informamos los detalles sobre los reconocimientos.

Lista de las nuevas inscripciones como Patrimonio Inmaterial

Fiesta de la Virgen de Guadalupe, patrona de Sucre.

El Cuarteto de Córdoba, Argentina.

El Joropo de Venezuela.

El ñai’ũpo de Paraguay.

Los procesos de construcción de las casas de quincha, en Panamá.

Fiesta de la Virgen de Guadalupe

Se acerca el Día de la Virgen de Guadalupe y la UNESCO informó que incluyó a la lista de Patrimonio Inmaterial una peculiar celebración y no, no es en México.

Se trata de la Fiesta de la Virgen de Guadalupe de la ciudad de Sucre, en Bolivia, un evento que logra una simbiosis única entre la liturgia católica y la fuerza del folclore andino.

