Fiesta de la Virgen de Guadalupe y los Nuevos Patrimonios Inmateriales de UNESCO: Lista Completa
Aquí encontrarás las tradiciones que fueron incluidas en la lista de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) anunció hoy, 9 de diciembre de 2025, las nuevas inscripciones a su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial, entre ellas, una fiesta de la Virgen de Guadalupe; aquí te informamos los detalles sobre los reconocimientos.
Lista de las nuevas inscripciones como Patrimonio Inmaterial
- Fiesta de la Virgen de Guadalupe, patrona de Sucre.
- El Cuarteto de Córdoba, Argentina.
- El Joropo de Venezuela.
- El ñai’ũpo de Paraguay.
- Los procesos de construcción de las casas de quincha, en Panamá.
Fiesta de la Virgen de Guadalupe
Se acerca el Día de la Virgen de Guadalupe y la UNESCO informó que incluyó a la lista de Patrimonio Inmaterial una peculiar celebración y no, no es en México.
Se trata de la Fiesta de la Virgen de Guadalupe de la ciudad de Sucre, en Bolivia, un evento que logra una simbiosis única entre la liturgia católica y la fuerza del folclore andino.
Información en desarrollo…
