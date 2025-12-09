Balacera en CDMX Hoy: Así se Escuchó el Momento del Ataque a Tiros en la Venustiano Carranza

Una nueva balacera se registró la madrugada de hoy, 9 de diciembre de 2025, en la Ciudad de México (CDMX); el ataque a tiros dejó como saldo una persona muerta en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. Aquí te mostramos el video con el audio de los disparos.

Video: Matan a Balazos a Hombre que Viajaba en Bici Eléctrica en Venustiano Carranza, CDMX

Noticia relacionada: Detienen a Yael ’N’, Relacionado con Muerte en CDMX de Brayan Salinas, Regidor de Reynosa

Así se escuchó la balacera de hoy en CDMX

Los hechos ocurrieron en la Avenida Circunvalación, esquina con calle Central de Plomeros, en colonia Emilio Carranza, alcaldía Venustiano Carranza, donde un hombre, de unos 25 años de edad, fue atacado a balazos.

De acuerdo con los primeros reportes, en la zona de la balacera de hoy se escucharon al menos ocho disparos.

La víctima viajaba a bordo de una bicicleta eléctrica cuando presuntamente fue atacado a tiros por sujetos que viajaban en una motocicleta color azul.

N+ obtuvo un video, captado por cámaras de vigilancia de la zona de la balacera, donde se pueden escuchar los balazos, a las 05:05 horas de la madrugada de este martes.

Video: Hombre que Viajaba en Bici Eléctrica Recibió al Menos 8 Balazos; Así se Escuchó el Ataque

Al lugar del asesinato acudieron cuerpos de emergencia de Ciudad de México, quienes acordonaron la zona para que los peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de CDMX realizaran las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Se registra movilización de elementos de seguridad en la colonia Emilio Caranza, alcaldía Venustiano Carranza, debido a que sujetos atacaron con arma de fuego a un joven que circulaba en una bicicleta eléctrica sobre la zona de Congreso de la Unión; no hay detenidos.



Sigue la… pic.twitter.com/iSmn9oJmrc — NMás (@nmas) December 9, 2025

Noticia relacionada: ¿Cuáles Son las Estaciones del Metrobús Cerradas Hoy? En Estas Líneas No Hay Servicio

Mapa de la zona de la balacera de hoy

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT